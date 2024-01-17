全球最大光電展Photonics West 2024 30日開展

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一年一度在美國舊金山舉行的全球最大光電展Photonics West 2024即將於2024年1月30日至2月1日登場。在光電協進會（PIDA）號召下，包括上暘光學、華信光電、台灣彩光科技、今國光學、統新光訊、保勝光學、及分子尼奧台灣分公司等公司參展，以最具代表性的產品、技術，以及應用登上國際舞台，與國際大廠同場較勁。PIDA表示，參展廠商將展示各種光學元件、鏡頭、光學鍍膜技術、雷射技術、AI LiDAR和奈米壓印製程等內容。

上暘光學致力於高階光學鏡頭解決方案，包括多項創新的客製化光學鏡頭解決方案，能滿足高階投影機、醫療影像、車載、戶外監控等多領域客戶的不同需求。該公司主打高階投影機鏡頭、客製化機器視覺及工業用鏡頭、無光罩式曝光機鏡頭、醫療用儀器鏡頭，以及運動光學鏡頭。以高階投影機鏡頭來說，超短焦30公分及高亮度20000流明以上的投影機鏡頭，搭載先進的雷射光源，提供卓越的大螢幕視覺體驗。

此外上暘客製化機器視覺及工業用鏡頭融合了1.5倍與18倍不同倍率的光學鏡頭，可提高檢測效率。無光罩式曝光機鏡頭解析度可達5um以下，適用於PCB與封裝製程等級。其他像是醫療用儀器鏡頭與運動光學鏡頭，也可應對不同需求增加靈活性。

華信光電則推出「雷射掃瞄投射系統」，展現雷射技術領先地位。華信光電以專業雷射準直技術搭配MEMS驅動器，維持其Laser Beam Scanning技術領先地位。該系統尺寸短小，整合了2D MEMS、RGB雷射光束及控制IC，具有高光學效率、低功耗、寬廣的色域特性。此系統可隨身攜帶，並可透過藍牙連接智慧型手機與平板電腦，應用於花園燈、夜間投影導航器、廣告投影設備、夜間警示投影燈等場景。

即將於美國納斯達克上市的台灣彩光科技（股票代號：SELX）將展示AI LiDAR與光學影像融合的新產品，包括LiDAR chip（光達晶片）、LiDAR module（光達模組）、ADB Smart Headlight Module（ADB智慧車燈模組），以及各式Optical components（光學元件），例如有Filters（濾光片）、Diffuser（擴散片）、MLA（微透鏡陣列）、 Phosphor（螢光材料）等。

彩光的AI LiDAR可應用於自主導航、農業、環境監測和建築測量，吻合智慧城市的未來。AI ADB Headlight系統則能全時段感測道路條件，無縫調整頭燈光束模式，提升駕駛體驗。AI optical image fusion智慧光學影像融合則可應用於監控、無人機和攝影領域，提供卓越的精確度和深度。

今國光學在43年的歷史中，以光學元件和鏡頭的製造商身份傲視同儕。今國從設計、開發、生產作業皆於台灣進行，並且擁有玻璃研磨、塑膠射出、模造玻璃、精密模具加工產線。今國已通過 ISO9001、ISO14001、IATF 16949、SA8000、還有台灣智慧財產管理規範（TIPS）認證。

今國光學強調其技術亮點有(1)原子層沉積塗層（Atomic Layer Deposition, ALD coating）、(2)內部IK測試（In-house IK testing）、(3)內部熱驗證（In-house Thermal verification）、(4)親水疏水塗層，可分別用於監控、門鈴電話鏡頭、汽車鏡頭、紅外線鏡頭等應用。

以光學鍍膜為核心技術的統新光訊的主力產品是高密度分波多工器（DWDM） 所需的薄膜濾光片（TFF）。隨著高速光纖網路的成長，統新光訊將以先進之光學元件生產技術，提供各種不同的光學元件產品，為全球通訊產業及光電產業提供優良的解決方案。

保勝光學亦為專業光學研發及製造廠，配合客戶研究開發，建立從開發設計、樣品製作到大量生產服務系統。該公司具備完整的光學產品領域的垂直整合能力，擁有經驗豐富的生產製造服務團隊，為不同產業需求提供OEM／ODM服務。

在5G／6G、人工智慧、高效能運算、先進感測、機器學習和量子運算等主題下，公司不斷推陳出新，應用於CS產業的NIL新生產技術也是其中之一。

分子尼奧則關注化合物半導體與其製程技術之趨勢，在5G／6G、人工智慧、高效能運算、先進感測、機器學習和量子運算等主題的推動下，公司推出奈米壓印光刻技術（Nano Imprint Lithography, NIL），可提升雷射與矽光子性能，更為超穎光源元件（metalens）的製作鋪平了道路。

總結來說，台灣參展廠商以製造技術，在Photonics West 2024上為客戶提供更多選擇，並促進光電、光學、乃至於半導體科技的普及，並且在國際舞台上為客戶提供更優質的產品和服務。