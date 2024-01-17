《電週邊》出貨疲+外資賣 研華今年來價跌1成

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【時報記者葉時安台北報導】研華(2395)上個月營收寫下20個月以來新低，首季又逢工作天數減少，加上美元兌台幣匯率近期雖反彈，但仍處在相對低點，恐影響部份客戶補庫存意願，不過自動化產業景氣已陸續出現觸底跡象，預估今年第一季全年業績低檔，今年第二季營收有望逐步轉佳。研華短期將以優化營運效率為目標，下半年隨新應用、新專案逐步發酵，並期許今年營運重返成長軌道。

不過受到外資連六天賣超，今年來更賣超2659張，拖累股價表現，周三股價摔至335.3元，創2個半月低檔，今年來跌幅達10.34%。

由於去年下半年以來接單狀況欠佳，研華2023年12月份合併營收為新台幣48.11億元，年減14.61%、月減7.44%，創下20個月以來新低紀錄；去年第四季營收151.37億元，年減11.92%、季增0.87%，旺季營收成長幅度低於過往；累計研華2023年合併營收達645.67億元，年減6.08%。

近期自動化產業IC缺料狀況持續改善，終端客戶釋出長單的比重隨之降低，加上升息、通膨、地緣政治等因素影響總經景氣，部份企業資本資出轉為保守，衝擊多數自動化業者的接單表現。觀察研華近期接單狀況，去年第三季B/B ratio為0.82，雖較去年第二季的0.79提高，但仍低於1，整體接單狀況轉弱，關鍵在於北美、歐洲需求降溫，惟去年第三季大陸B/B ratio回升。

展望2024年，研華期許今年重返成長軌道，短期將以優化營運效率為目標；下半年隨新應用、新專案逐步發酵，樂觀看待中長期營運展望。法人預估，首季受到工作天數影響，加上近期補庫存意願低於預估，今年第一季恐仍缺乏營收動能。

觀察自動化產業景氣重要指標，首先，去年11月大陸汽車出貨285.8萬輛，月增4.10%，已超過2017年11月(295.8萬輛)成為歷史次高水準，僅次於2017年12月(306.0萬輛)；去年前11月大陸汽車出貨2688.9萬輛，年增10.69%，已超過疫情發生前的2018年11月(2538.0萬輛)，可見大陸汽車市場需求已回溫。

其次，日本日本工具機單月新增訂單金額自2022年9月開始相對於前一年度同期轉為負成長，2023年11月則為1.24兆日圓，年減16.25%，主要係IC等零組件缺料狀況改善後，多數客戶調整庫存策略而減少長單比重所致，然而，去年5~9月減少幅度逐月縮小，去年10、11月新增訂單金額亦在1100億日圓以上。觀察日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要指標，市場需求有機會回溫，產業景氣觸底現象逐漸浮現，預估2024年將重拾成長動能。