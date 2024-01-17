威科集團助台灣企業ESG 在全球市場獲得優勢

台灣的證券交易所已經要求一些上市公司，每年發布一份ESG報告，揭露其在關鍵ESG指標上的績效。隨著ESG成為企業關注，根據《The Icons》艾肯氏國際名人誌報導，威科集團大中華區總經理鍾贊輝闡明了台灣企業面臨的障礙，他們感受到越來越大的壓力，需要收集和可靠地報告ESG數據，並解釋如何運用數位工具來促進ESG報告的品質。

鍾贊輝表示，幫助台灣企業改進其績效管理和財務報告已有超過20年的經驗，現在正利用這種經驗，幫助台灣企業應對ESG報告的複雜性，台灣預計將加強ESG相關規範，其中一個重要的規定是要求相當數量的上市公司在2025年前發布ESG報告。根據《The Icons》艾肯氏國際名人誌報導，威科集團在2023年對在中國擁有1000名以上員工的私營企業中的600名財務和商業主管進行的調查顯示，財務主管正在尋求利用科技改善企業的績效管理。將近六成(59.54%)的受訪者認為，提高計劃、預算和預測能力是他們數位轉型的一個主要目標。

威科集團舉辦 CCH® Tagetik inTouch 說明全球 ESG 趨勢。圖／摘自《The Icons》

威科集團的CCH Tagetik平台，最近被Gartner在2022年和2023年皆評為財務規劃解決方案的領先者，並且在2023年被評為財務結算和合併軟體的領先者。此外，2023年的《Gartner Peer Insights》報告將CCH Tagetik評為財務規劃軟體的「顧客之選」，97%的用戶表示他們願意推薦該平台給同行。新的 CCH Tagetik ESG 和永續績效管理功能幫助公司捕捉、整合並促進ESG 數據和營運關鍵績效指標(KPIs)的報告，遵守全球監管機構和臺灣證券交易所對 ESG報告的要求，同時推動企業永續發展。