陸國安部表態 再指台情報部門充當台獨打手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據大陸「國家安全部」微信公眾號1月17日消息，指責台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力的打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力製造選舉「奧步」，淪為「台獨」勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。

文章稱，1月13日，台灣兩項選舉結果出爐。結果顯示，民進黨並不能代表台灣主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

文章稱，大陸國家安全機關將在中共黨中央堅強領導下，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實總體國家安全觀，堅決依法打擊「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決推動祖國統一大業，堅決護航強國建設、民族復興偉業。

堅決打擊遏制「台獨」分裂勢力

文章稱，2022年8月3日，大陸國家安全機關首次以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪，依法追究「台獨」分子刑事責任（意指楊智淵案），有力震懾「台獨」分裂和外部干涉勢力。

文章稱，面對台灣兩項選舉後的台海局勢，大陸國家安全機關將深入貫徹落實黨中央決策部署，服務中央對台工作大局，精準打擊遏制「台獨」分裂勢力，堅決反制外部勢力干涉台海問題，決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂中國的神聖領土。若「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力膽敢挑釁，國家安全機關將嚴格按照黨中央決策部署，予以迎頭痛擊。

堅決粉碎境外情治機關滲透破壞

文章稱，民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當「台獨」分裂勢力的「馬前卒」、「急先鋒」，加緊對大陸進行情報滲透。

文章稱，面對台灣當局及其情治部門的滲透破壞，大陸國家安全機關重拳出擊，近年來先後組織實施「2018——雷霆行動」、「迅雷——2020」專項行動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對大陸布建的間諜情報網路。

文章稱，2024年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力的打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力製造選舉「奧步」，淪為「台獨」勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。

文章稱，大陸國家安全機關作為反間諜工作的主管機關，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

文章稱，「祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋」。國家安全機關將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。