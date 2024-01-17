Solaire Resort Entertainment City菲律賓旅遊首選 7度榮獲《富比士旅遊指南》5星評價

位於菲律賓馬尼拉灣旁的「Solaire Resort Entertainment City」，以天晴、溫暖的氣溫，熱情歡迎來自台灣的旅人、遊客，在這裡戲水、曬太陽、品美食、實彈射擊、博弈區小試身手，在距離台灣最近的熱帶風情中優遊快樂時光。

從桃園機場起飛約兩小時飛航來到馬尼拉國際機場，出關後搭乘約半小時車程，即可抵達Solaire Resort Entertainment City。從初入那一瞬間，會被眼前的一切給震懾，這是由美國知名設計師Paul Steelman 打造的頂級奢華酒店，開業10年來，不斷的拓展新服務場域，更新更多的設備，如今已是馬尼拉最負盛名的酒店，更7度榮獲《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）五星評價，這些都是帶給旅者最具體的肯定。

Solaire Resort Entertainment City是一座超大型的娛樂城，包括住房、18間餐廳、精品購物廣場、大劇院、SPA、專業射擊、以及在東南亞享有盛名的頂級娛樂，滿足不同年齡層、不同客群在此度假期間的吃喝玩樂，不出酒店大門即可全方位享受。對於懂得欣賞藝術的人來說，此處儼然是一個開放式的藝術殿堂，上千件作品、吸睛了懂得藝術的專業眼光，在這裡汲取了藝術養分，更是網美或是媒體聚焦取景的地方。

酒店內18家風格不同的餐廳。圖/Solaire Resort Entertainment City提供

而Solaire Resort的18家餐廳，從親民十足的飯麵類、炸雞、湯飲，到精緻美食高端餐飲，一應俱全，甚至是24小時全天候營業，任何時間都可以吃上一碗熱騰騰的餐飲或是喝上一杯喜歡的咖啡或飲料、調酒。像是在中式料理的Red Lantern，從堂景設計佈置到出菜菜品、菜色擺盤，都洋溢著濃濃的中國風，卻又在東方色彩中融入猶如法式料理的優雅，像是「中式慢燉牛肋骨」則以舒肥烹調，保有軟嫩入味的口感，把傳統中餐提升到另一種境界。日式料理的Yakumi，海膽、生魚片、伊勢龍蝦與和牛，四大重點接連上桌，讓人暫時忘記自己身處在菲律賓。美食需要有美酒，侍酒總監特選清酒與紅酒，說著酒款的典故和背景，猶如「餐酒」組合，留給饕客滿滿的記憶點。

早晨自助餐琳瑯滿目的蔬果汁和地方美食，提供一日美好開始的能量，推薦在客房內享用早餐，不疾不徐的享受晨光序曲。在午後時間可以到游泳池運動、玩水，點上清涼飲品，慢慢看著夕陽西下，在沒入馬尼拉灣時所投射出來的霞光，這是世界八景之一的「馬尼拉灣落日」，在眼前如實的呈現。在Skyrange可以體驗實彈的射擊，考驗視力和身體平衡力，把腰挺直才能射出好佳績，打完靶，做個SPA紓壓，專業師傅的手藝和隱密的個人空間，享受的通體舒暢感就待客人體驗。

正對酒店的世界八景之一的馬尼拉灣落日奇景。圖/Solaire Resort Entertainment City提供

占地廣闊的頂級娛樂區，聲光迷炫耀眼，可觀的各式機台以及遊戲桌，對於想小試手氣或追求刺激娛樂的旅客，各有選擇，並有全球一線精品店如：LV、Dior、Fendi、PRADA等，用四天三夜的時間，享受Solaire Resort Entertainment City熱情服務。