台北101紀念酒47年陳高 市售認證最高年份 喝一瓶少一瓶

台北101與馬祖酒廠合作的「台北101紀念酒」，被酒界譽為「台灣第一酒」，向來是年節送禮首選，不僅廣受歡迎，且最具珍藏價值，尤其裝瓶原酒是窖藏於馬祖八八坑道、年份高達47年的陳年高梁，是市面上有考據認證最高年份的陳高，喝完一瓶少一瓶，更添珍貴稀有。 2010年，馬祖酒廠釋出一批自1977年窖藏於八八坑道的陳年高梁酒，由台北101獨家取得，由於藏酒數量極少又十分珍貴，為此台北101特別為佳釀打造精美瓶身，有「鳳翎紅瓶」和「龍膽藍瓶」兩款，完美復刻台北101大樓的建築元素，融入象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰，藍紅雙瓶有著「龍鳳呈祥」之寓意，瓶身雖標示為「33年窖藏陳高」，但其實是指首批裝瓶上市的年份，今年裝瓶的實際年份，算下來應是47年。 近幾年陳年高梁的市場行情看俏，兩年前在蘇富比倫敦拍賣會上，一箱1974年的茅台酒因裝瓶年份註記明確、外箱保存完整，以100萬英鎊（4000萬台幣）落槌，平均下來一瓶要價167萬元，相較起來「台北101紀念酒」窖藏陳高訂價才1萬元出頭，CP值超高，相當划算。 品酒達人鄢繼強（小亨利）指出，高年份酒款已是資金市場的熱門投資標的，近年來身價水漲船高，一瓶50年的高年份威士忌要價動輒破百萬元也不稀奇，「我覺得台北101紀念酒的價值被明顯低估了，真的是買到賺到。」 除了極具珍藏價值，鄢繼強近幾年都會開一瓶當年裝瓶的「台北101紀念酒」品飲，年年都有驚喜，一年比一年好喝，驗證了「好酒愈陳愈香」這句話。鄢繼強指出，陳高從窖藏原酒裝進瓷瓶後仍可存放，因瓷瓶可隔絕陽光、毛細孔會呼吸，陳高會產生二次熟成，酒香更加濃郁，綿延繚繞、滿室生香，不少藏家每年都會定期來台北101訂購，從2010年迄今從未錯過，每瓶都附有裝瓶年份的證書，如今已收藏了15瓶，更具收藏價值。 「台北101紀念酒」帶有清新小白花香，具有梅子、檸檬的水果酸口感，不但可搭配中西美食，也可純飲。傳統品飲陳高多半採用迷你小杯，源自華人的「乾杯」文化，採用小杯可以減少飲量、又能盡興，此外鄢繼強特別推薦以高腳杯品飲陳高，寬口設計杯口可以讓酒香更加突顯，尤其是「台北101紀念酒」等級的陳高，品飲前先輕搖酒杯，香氣充塞整個杯子、持久不散，且酒液滑順更加容易入喉，是既時尚又優雅的品飲方式。 今年全新登場的「台北101紀念酒」年節禮盒，附贈要價近4千元的 JRxRB 「The One Collection」手工高腳杯一對，為英國設計師Richard Brendon與葡萄酒評論家Jancis Robinson攜界合作的作品，年節禮盒售價1萬800元。請洽台北1O1貴賓專線 (02)8101-9045或逕赴台北101紀念品店採購。購買連結: https://bit.ly/41RIbrx ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！