國際級品牌建商亞昕集團 重押中台灣

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2023年對上櫃品牌建商亞昕國際開發（5213）來說是豐收的一年，在兩個完工案入帳下，營收較前年成長，展望2024、2025年更是勢不可擋，預計分別有8案與4案將完工，業績勢必大爆發，推案方面將全台佈局超過千億案量，其中就有3百億案量重押台中，新年首發案即選址台中科博特區，不只深耕台中，更強勢回歸台中市心。

從「亞昕蓋房子，放心一輩子」再到「交屋後才是服務的開始」，成立30年的亞昕集團不忘初心，在建築本業上，是作品無數的「國家建築金質獎常勝軍」，近年更積極從台灣走向世界，與國際星級飯店集團、商場合作，從台灣出發，事業版圖跨越馬來西亞、北京、香港等地，以建築營造、飯店產業、精密工業、室內設計、商場事業五大事業體拓展全球化版圖，跨國、跨領域的追求，將品牌力發揮淋漓盡致。

亞昕國際開發董事長姚連地認為，隨全球熱議ＥＳＧ議題，再加上碳費2025年開徵，營造成本勢必增加5-10%，未來預估房價仍是緩漲趨勢，對開發商而言，如何從選地、規劃、設計、營造全方面好好把關，是重要課題，為客戶打造安心、舒適、理想的家，才能不負客戶所託。

也因此，近幾年亞昕集團積極跨領域、跨界合作，最成功的案例莫過於與萬豪酒店集團合作，商場事業也讓品牌知名度更上一層樓。繼開創「亞昕福朋喜來登」、「昕境廣場」百貨及興建中的青埔「昕境文創廣場」後，更前進海外、於馬來西亞馬六甲黃金海岸，攜手萬豪國際集團推出「鉑昕酒店」品牌，共同打造頂級度假酒店「亞昕喜來城」等。

為引領台灣住宅新趨勢，亞昕集團已計劃將亞昕福朋喜來登國際酒店服務思維引進旗下社區中，提供三年的酒店式服務指導管理，以「昕思維，心服務」訂製十大售後服務、飯店式管理管理團隊顧問，期待提升台灣住居文化，讓買房不再是居住，更是尊榮享受。

亞昕國際2023年前10月累計營收約38億元，已超越2022年全年29億元，全年獲利可望大幅超越2022年，而目前已完工、興建中及手上儲備案源，共有27筆個案推進中，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中及馬來西亞，總計可售金額超過1,100億元以上，且積極整合都市更新案件、獵地腳步亦未停歇。

展望2024年，亞昕國際將會有不少新案完工交屋，挹注可觀業績，包括台北大同先建後售的「亞昕華威」、新北三重「淳白」、林口「昕上城」、桃園「一見」、苗栗「昕見築」、台中北屯「一緒」、「一沐」及馬來西亞「喜來城」等八案，若順利完工交屋入帳且完銷業績仍將大爆炸。

事實上，亞昕國際佈局台中甚早，且眼光精準，首發作品選址台中最夯重劃區-14期重劃區，陸續推出「一緒」、「一沐」，短時間創造完銷話題，迅速讓品牌進入台中購屋族視野，目前14期重劃區銷售中的「一緻」，則以宜居陽台、適居坪數、百米面寬，距離水湳生態公園僅150米等超強優勢，再掀區域房市話題。

為提供最完善的服務，亞昕國際也已成立台中分公司，展現深耕台中的決心，並開發住戶專屬ＡＰＰ，可即時回覆客戶需求，在在顯示亞昕集團對於客戶服務的用心與重視程度。展望今年台中推案，除線上銷售的「一緻」與1/15正式開工，即將公開的「丰山」外，還有「麻園頭案」、「大連路案」積極規劃中，推案腳步穩健，其中，最讓購屋族期待「丰山」一案，除了是忠明路上唯一凌空百米地標宅外，高樓視野可直視科博館、草悟道特區逾七萬坪廣闊綠意，加上25-40坪適居坪數規劃，讓購屋族期待不已。

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