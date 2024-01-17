供應鏈之亂？ 降息夢碎？ 紅海戰火恐拖全球陪葬

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】葉門叛軍胡塞（Houthi）武裝組織持續攻擊紅海船隻，而美國也再度直搗葉門襲擊胡塞的導彈陣地，原本只限於加薩走廊的以色列-哈瑪斯戰爭如今已向外延燒，令人擔心通膨恐將再度反彈，進而危及好不容易才挺過激進升息的全球經濟。

繼周一美國乾散貨輪「直布羅陀鷹號」（Gibraltar Eagle）遭導彈攻擊後，英國海事安全公司Ambrey宣布周二一艘懸掛馬爾他國旗、由希臘公司擁有的船隻也在葉門附近紅海海域遭導彈擊中。胡塞武裝組織已出面承認對Zografia號商船發動攻擊。

受此影響，全球第二大石油公司殼牌（Shell Plc）宣布無限期暫停紅海航線。

胡塞不斷襲擊紅海船隻迫使越來越多船商暫停航行這個歐亞之間最短的航線，並轉而繞道航程多出40%的非洲好望角，據外媒報導，近一個月來，前往北歐的海運價格已經飆漲180%。除了運價高漲之外，交貨延遲也打亂了全球供應鏈，可能使通膨之火再度蠢動。

美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）執行長Michael Wirth周二表示，在紅海危機的陰霾籠罩下，紐約期油價格仍然跌破每桶73美元，這實在讓人困惑，他並警告紅海危機對原油供應的影響真實存在，可能隨時導致油供應惡化，並急速推升油價。該公司仍維持紅海航線不變。

兩名出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的跨國銀行主管私下透露，他們擔心這場危機可能引發通膨壓力，最終可能推遲或逆轉降息路徑，並使美國經濟實現「軟著陸」的希望落空。

總部位於杜拜的物流公司DP World財務長Yuvraj Narayan在WEF場邊表示，紅海危機將打擊歐洲進口。從亞洲進入歐洲的貨物成本將大幅提高，歐洲消費者將感受到這個痛苦。相較於開發中經濟體，紅海局勢對已開發經濟體的打擊更大。

保險業的消息人士透露，紅海航線的戰爭險保費正節節攀升。

因為缺料，法國輪胎公司米其林（Michelin）旗下4家西班牙工廠準備在本周再度停產。繼特斯拉和Volvo之後，日本第四大汽車製造商鈴木（Suzuki）也宣布，由於紅海航道遭到攻擊導致日本製引擎延遲到貨，該公司位於匈牙利的工廠將停產到1月21日。

日本航運公司日本郵船（Nippon Yusen）發言人表示，NYK Line已經指示旗下正行經紅海附近海域的船隻在安全水域等待，並考慮改道。

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）此前已宣布改道，但仍派出兩艘貨輪穿越紅海，為美國軍方和政府運送補給。

據俄羅斯最大通訊社TASS報導，俄國油輪公司Sovcomflot也在考慮替代航線，以防紅海危機升級。