各國使節夫人南門市場買年貨 日本代表夫人：人氣堪比101

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為迎接農曆新年，台北市府邀請約30名外國駐台使節夫人到南門市場採購年貨，台北市副市長林奕華、台北市產發局長陳俊安也親到現場擔任導遊，帶領夫人們體驗台灣年前氛圍；剛來台灣2個月的日本駐台代表片山和之夫人片山優香里更直呼「超愛南門市場」，甚至因為太喜歡，去年11月更搶先帶3名日本友人到此逛街，更說跟101一樣有人氣。

今日上午包括日本、瑞典、印度、聖露西亞、加拿大等國的駐台代表夫人，以及英國駐台副代表夫人等人，在台北市政府人員的帶領下，前往甫改建完成的南門市場添購年貨，在南門市場自治會長王銓國導覽下體驗台灣獨特的過年氛圍，沿途經過蔬果、溫體豬肉店以及漁店時，也有夫人直接購置。

片山優香里表示，因為他還沒有體驗過台灣龍年，因此想看遍過年的氛圍，之後會體驗吃火鍋以及年菜，另外日本傳統過年都會吃麻糬，所以也想吃台灣傳統的年糕。

針對南門市場，片山優香里也說自己超愛，甚至因為太喜歡這個市場，去年11月帶著3個從日本來的朋友，一起來逛南門市場，她認為已經成為一個新景點，和101一樣有人氣。

片山優香里也比較台灣跟日本的傳統市場，她指出日本的傳統市場很少會有魚肉以及年糕、麵食類等熟食，且日本如今傳統市場越來越少，但台北市維持很好，不僅賣菜肉魚五花八門，樓上還有南北雜貨，很有意思。