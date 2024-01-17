外資提錢走！台股2天挫近390點 台幣3天重貶逾4角

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投資市場利空罩頂，台股選後行情失靈，今（17日）持續遭到外資提款，續演股匯雙殺。台股昨日大跌近200點，今日空方力道不止，終場大跌185.08點，收在17161.79點，失守季線，並跌破17,200點關卡，連兩日收下黑K棒，兩個交易日合計總共下跌385.03點。

台積電扮演撐盤角色，權值股僅廣達、光寶科貼盤小漲，其餘則一片血色，聯電、聯詠領跌逾4％，大立光、聯發科、台塑四寶、金控股也同步下殺，鴻海失守百元關卡，海空運、AI概念股幾乎全面失守。

在全球政治風險持續升溫下，市場避險情緒飆升，美元走強令主要亞幣承壓，新台幣午盤貶1.48角，報31.54元，成交金額12.48億美元，累計近三個交易日重貶逾4角。

在全球地緣政治升溫合併多重因素交互效應之下，外資昨日狂砍451億元，短線不確定性大增，新台幣恐面臨31.5元重要關卡保衛戰。

央行外匯局長蔡烱民表示，去年美元跌多，今年美國提早降息預期淡化，依經驗，美元走強、殖利率反彈都對股市不利，導致國際金融市場動盪，全球股市去年底漲多，近期有所調節，16日多個股市都下跌。另，外資並未出現恐慌性匯出。

匯銀主管分析，外資匯出反映兩大市場利空，一是選後台海、斷交事件的影響；二是紅海危機發酵，伊朗涉入提高區域風險，導致市場避險情緒大幅升溫。當前地緣政治風險範圍擴大，外資可能持續謹慎，熱錢偏向先撤出回防。