台積難撐大局 台股失守季線 意外掃到「這族群」 只剩5檔高歌

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台股今（17）日開低走低，收盤報17,161.79點，失守季線，下跌185.08點，跌幅1.07％，成交量3,820.42億元。

台積電法說會前夕力求穩住陣腳，上漲0.17％，率萬潤、天虹、弘塑、帆宣、意德士、家登等半導體設備廠向上攻，可惜難撐大局，聯電下跌4.33％，聯發科下挫1.79％，日月光小跌0.4％，鴻海也跌了1.4％，股價落至百元以下，收在98.6元。

前幾天可說是票房保證的併購題材今天不吃香，神盾集團以神盾上漲8.31％最多，安格、安國震盪收紅，芯鼎、迅杰由紅翻黑。同樣也享併購題材的生技股王保瑞開盤一度上攻到748元，但隨後一路下滑，收在最低的678元，下跌2.31％。

包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰股利精選30（00701)）、永豐台灣ESG（00888）、群益半導體收益（00927）、中信上櫃ESG30（00928）等在內多檔今天除息的ETF也被大盤拖累，全數以下跌作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有同泰、雲豹能源-創、淳紳、振發等共5檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股表現亮眼，漲幅分別為2.47％，電器電纜類股表現疲軟，下挫2.66％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔4％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為同泰（3321）、雲豹能源-創（6869）、文曄（3036）、光鋐（4956）、中揚光（6668）、業旺（1475）、誠美材（4960）、零壹（3029）、天瀚（6225）、訊芯-KY（6451）。

今日上市有11檔股票5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為昶和（1468）、海華（3694）、大同（2371）、恆大（1325）、現觀科（6906）、健鼎（3044）、恩德（1528）、皇昌（2543）、百一（6152）、旭暉應材（6698），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、聯電（2303）、元大高股息（0056）、緯創（3231）、中信金（2891）、華邦電（2344）、陽明（2609）、新光金（2888）、迅杰（6243）、華泰（2329）。

上櫃有11檔4％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為淳紳（4529）、振發（5426）、松崗（6240）、安克（4188）、神盾（6462）、旺玖（6233）、力肯（1570）、信紘科（6667）、松普（5488）、萬潤（6187）。

今日上櫃有15檔股票有5.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為安鈦克（6276）、福華（8085）、合邦（6103）、系微（6231）、亞電（4939）、安可（3615）、安碁（6174）、地心引力（3629）、業強（6124）、建暐（8092），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、振發（5426）、神盾（6462）、廣寰科（3287）、安格（6684）、松普（5488）、萬潤（6187）、訊達（6140）、榮群（8034）、台半（5425）。