京鼎傳被駭股價重挫 證交所前往查核

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證交所今（17）日發布新聞稿，針對赴京鼎（3413）查核資安事件說明。證交所表示，今日派員赴京鼎了解影響範圍並就內部控制進行查核，同時籲請京鼎儘速完成安全漏洞修補且持續確認資訊安全防護控制措施之有效性。

受到京鼎發生系統遭駭客入侵竊取內部資料的資安事件衝擊，京鼎今日股價大跌3.1％，收在203.5元，成交量並爆增至1,130張，較前一日617張近倍增。

證交所指出，隨著數位轉型趨勢加速，資通科技相關應用為產業經濟轉型之關鍵，資訊安全防護措施，也成為維繫企業運作不可或缺之基石。

證交所言石明，為強化上市公司資安管控機制，自111年起依主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關函釋，陸續推動上市公司設置資安人力資源及設備，以進行資安制度之規劃及資安管控作業，並透過提供「資通安全管控指引」、舉辦宣導會及鼓勵上市公司加入資安情資共享組織TWCERT／CC等措施，協助上市公司提升資安防護韌性。

證交所表示，有關昨日媒體報導京鼎發生系統遭駭客入侵竊取內部資料的資安事件，證交所除立即要求京鼎發布重大訊息說明外，並派員赴京鼎了解影響範圍，暨針對資訊安全相關內部控制制度之設計及執行進行查核。

同時，也籲請京鼎應儘速完成安全漏洞修補且持續確認資訊安全防護控制措施之有效性，以健全公司的資安防護量能。