前往主要內容
工商時報LOGO

好市多出手！「共享會員卡」鑽漏洞慘了 未來要多做1事

  • 中時新聞網
美國量販巨頭好市多Costco出手打擊共享會員卡。圖／本報資料照片
美國量販巨頭好市多Costco出手打擊共享會員卡。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【 中時新聞網 郭宜欣】美國量販巨頭好市多Costco出手打擊共享會員卡的行為，未來消費者進入好市多時需要先掃描會員卡，通過驗證後才能開始消費，解決先前非本人透過自助結帳通道，不需檢查會員卡矇騙過關的狀況。

CNN報導，好市多將從幾處分店開始測試此系統，同時該機台旁也會有員工進行確認，嚴防消費者持非本人會員卡消費，已經有華盛頓州的網友上網分享掃描會員卡的經驗。

目前好市多尚未宣布何時才會將此措施擴及全球，好市多財務長Richard Galanti僅提到，「這個系統加快入店流程，也加快了結帳流程，先在幾個地方進行測試。」

Richard Galanti也說，從2020年新冠肺炎疫情開始，越來越多人共享會員卡，並利用自助結帳通道，鑽無須審核證件的漏洞，「我們認為非會員與會員享受同樣的價格，非常不公平。」

會員銷售模式是好市多的命脈，每年會員費用的收入高達42億美元，逐年成長之外續約率超過9成，黏著度相當驚人；好市多全球會員人數超過7,200萬，台灣有400萬人持有好市多會員，全亞洲最高。

台灣會員分為四種，金星會員、黑鑽卡金星會員、商業會員及黑鑽卡商業會員，年費從1,350元至3,000元不等。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。