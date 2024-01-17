新北十大店租最貴捷運站 這裡每坪店租近3,500元居冠

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【時報記者郭鴻慧】據台北捷運公司統計，台北捷運去年1-11月每月平均有近6千萬的旅運量，已成為大台北地區民眾通勤最仰賴的大眾運輸系統，大量的通勤人潮也為捷運站周邊帶來龐大商機，消費力不容小覷。永慶房產集團根據2023年1-11月實價登錄租賃資料，統計位於新北市42個捷運站周邊平均店面租金，盤點出十大最貴捷運站。其中，新埔站店面以近3,500元的平均單坪租金居冠，其次則是頂溪站與三重國小站位居二、三名，且前十名捷運站點中有4站都在中和新蘆線上，消費力最強。

根據實價登錄租賃資訊統計，店租最貴的是位於板南線上的新埔站，平均單坪租金為3,471元，也是新北市唯一店租有超過3,000元的捷運站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，新北市捷運站旁、人流充足的商圈店面，租金單價水準已逐漸趕上台北市東區商圈。而板橋商圈以府中、新埔站周邊最為成熟，新北核心商圈店面租金續強，也顯示零售業朝向高效、高人流的街邊店面展店需求不墜。

第二名則是頂溪站，平均單坪租金為2,867元，陳金萍說明，永和區為全台人口密度最高的行政區，捷運頂溪站就位於永和的仁愛路、永和路交會一帶，由於開發早，人口集中度高。而且，當地居民多為收入穩定的上班族，消費能力強，使當地店面生意興隆，也成置產族群喜愛的投資標的，店租行情也因此獲得支撐。頂溪商圈還受惠於樂華夜市人氣，周邊店面十分搶手，因此頂溪站周邊店面也成為新北第二貴的站點。

另一個值得注意的是，店租前十名的站點中有4個站點位於中和新蘆線上，除頂溪站與三重國小站外，還有永安市場站及新莊站。陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，因此，「人潮就是錢潮」，也讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。