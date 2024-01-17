《國際金融》何時降息？ 歐央官員態度充滿不確定性

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)的利率今年可能從創紀錄的高位回落，而儘管投資人押注於提早和激進的政策逆轉，但是歐央的官員們周二對於降息的時間點仍維持不確定的看法。

歐洲央行在去年九月結束了最快速的升息循環，通膨目前也快速降溫。而官員們周二在世界經濟論壇(WEF)的演講，外界關注焦點在歐央首次降息的時間點。

歐洲央行官員們在演講中表達了不同的觀點，此突顯出利率和通膨的不確定性。

葡萄牙央行行長森特諾(Mario Centeno)表示，降息應該成為討論的一部分，不應排除任何的選項。他說：「當時機成熟時，我們將討論降息問題」。「如果你問我是不是時候了，我認為我們需要準備好討論所有的問題，而依賴數據意味著，所有的數據都要列入考慮」。

包括歐洲央行成員施納貝爾(Isabel Schnabel)、德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)等保守派人士均表示，現在進行此類談話還為時過早。

同時之間，芬蘭央行行長瓦利馬基(Tuomas Valimaki)提出了等待的看法，以確保歐央不會操之過急。他說，最好是再等久一點，而不是過早退出此一收緊政策，「我認為，顯然有必要獲得足夠證據，證明我們已走上了正確道路」。

法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)的態度顯得更加不確定。他說：「除非有重大意外，例如在中東，否則我們下一步就是降息，可能是今年，我不會說是哪一季」。

不同的觀點使得市場很難判斷歐洲央行的走向，而投資人則押注在最近幾週的急劇變化。

歐洲央行在周二公布一項調查，顯示民眾在去年底大幅下調通膨預期。該數據也進一步鞏固了鴿派立場。

政策官員現在面臨的第一個關鍵問題是工資水準的變化，該情況可能等到春季中旬公布第一季工資協商資料後，才會變得明朗。

儘管如此，森特諾表示，他預計實質薪資不會過度上漲。而瓦利馬基表示，薪資發展到目前為止，與歐洲央行自己的預測一致。

另一個問題是經濟復甦的速度有多快。雖然瓦利馬基預測今年將出現由消費者帶動的反彈，但森特諾警告，第一季依舊會特別的疲軟，進而拖累需求和物價。