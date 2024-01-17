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殖利率8％標的曝光！法人精選5檔短打、長抱都賺

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挑選適合存股的標的非常的重要，主要三大特點包括獲利穩、配息穩、填息穩。圖／Freepik
挑選適合存股的標的非常的重要，主要三大特點包括獲利穩、配息穩、填息穩。圖／Freepik

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【旺得富理財網 黃順德】投信法人大舉將資金投入定期定額，買進高息ETF及具有穩健配股的個股，推升去（2023）年12月證券商承作定期定額金額高達97.83億元，直逼百億元大關。

存股大行其道，其優點有資金門檻低（可由零股入門）、隨時可以買賣、當績優公司共享獲利等，若是長期投資不僅能賺股利，也能賺到價差、獲取不錯的報酬。

挑選適合存股的標的就非常的重要，主要三大特點包括獲利穩、配息穩、填息穩，除了少數季配息，與半年配息之外，台股除權息旺季落在6至8月，要特別注意的是股利所得要繳稅，選股上也要避免景氣循環股，小心賺了股利、賠上價差。

法人精選適合存股的標的，去年現金殖利率8％以上，且近10年平均殖利率5％左右，包括長榮（2603）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、晶技（3042）等。

值得注意的是，投資有賺有賠，存股前應了解個人承擔風險能力，並不是長期存股只進不出就一定會帶來獲利，若投資前沒有仔細研究投資標的，選到一家失去競爭力的企業，在獲利不斷衰退的情況下，企業不但可能發不出股息，股價下跌同時也會吃掉本金。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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