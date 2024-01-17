嗎哪庇護工場新春禮盒上市 小資送禮體面

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農曆春節將近，伊甸台東嗎哪庇護工場今發表9款新春禮盒，首度選入小農紅藜起司棒搭配肉紙、鳳梨酥等經典商品，主打健康美味，價格最低不到300元，小資送禮也體面，訂單目標1000盒，台東縣政府率先採購100盒做公益，支持身障者自立就業。

迎接龍年，伊甸台東嗎哪庇護工場新春禮盒上市，出自身心障礙員工之手，包含蔓越莓小西餅、紅藜巧克力餅乾、雪Q餅等點心，以健康美味、實惠價格搶攻年節送禮商機，預購價自285元至589元不等，共有9款禮盒。

伊甸庇護事業處長陳智宏指出，嗎哪食堂庇護工場是提供身心障礙者安心學習、努力成長的工作場域，因應春節推出9款應景禮盒，當中特別置入台東紅藜餅乾、紅藜起司棒，但買氣冷清，目前訂單量200盒，距離1000盒目標差距甚遠。

台東嗎哪食堂庇護工場督導李曄盈表示，嗎哪食堂販售手工餅乾、豬肉乾、豬肉紙、咖啡飲品及節慶禮盒等商品，由4名身心障礙者分工製作、包裝，其中2名經長期輔導訓練，已取得丙級烘焙證照。

「祝你生日快樂！」，台東嗎哪庇護工場新春禮盒發表會上，就業服務員捧蛋糕入場，與會來賓及工作人員齊聲唱生日快樂歌，為庇護員工小文獻上祝福，現場洋溢溫馨氛圍。

中度智能障礙的小文雙手合十許下願望，她說，希望可以學習更多，賣出很多自己做的餅乾，讓買的人、吃的人能感受到自己的用心。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，嗎哪食堂庇護工場榮獲2023年度台東縣身心障礙者庇護性就業服務業務評鑑優等，原配額6名，目前尚有2名員額，鼓勵身心障礙者加入就業行列。