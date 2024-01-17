高端簽保密協定時間太詭異 薛瑞元：不然要拜拜挑吉日嗎？

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疾管署16日公開高端疫苗採購合約，雙方再於2021年7月19日簽訂保密條款，不過，前一天食藥署才通過高端疫苗緊急授權使用（EUA），時間點上的巧合，在野黨立委質疑，「太詭異」，增加高端疫苗為何在選後才公布的爭議。衛福部長薛瑞元今反問：不然要哪一天？要去拜拜求看個良辰吉日嗎？

台北市長蔣萬安今天也質疑，高端疫苗採購合約的公開，「其實並沒有拆彈完成，反而是打開另外一個潘朵拉的盒子」。薛瑞元表示，和高端簽有保密協定在，除非高端願意提早解密，否則就是違約，正好高端開董事會，16日衛福部才能公開，公布的時間「就是這樣，並沒有可操之在我，是由高端決定」。

徐巧芯說高端大賺國庫40億財，薛瑞元回擊「買東西本來就要付錢，合約都寫得清清楚楚，不能說人家有收錢，就是賺錢」。他並強調，高端售價沒有比其他牌子如莫德納、BNT高，且當時都是預採購，所有疫苗都是如此，讓高端可以製作。

薛瑞元強調，若沒有預先採購，高端無法預先採購備料，備料都要成本，包括原料、針頭在當時市場都很競爭，先預採購才能去搶貨，否則後面就做不出來。

至於簽訂保密條款的時間點為2021年7月19日，正好在高端通過食藥署緊急授權使用核准7月18日的隔天，遭外界質疑，時間「太巧」增加高端疫苗為何在選後才公布的爭議，薛瑞元反問「不然要哪一天？要去拜拜求看個良辰吉日嗎？」

薛瑞元表示，不要忘記當時所有事情都很緊湊進行，衛福部沒有特別挑時間，EUA當時就是開會決定要不要給，且一開始是根據工程會標準合約，保密條款是比較簡單的，高端和疾管署才決定參照國外合約內容。他強調，另定保密協定是合理的，「只是剛好時間有先後，本來就會有先後，並沒有說什麼時間才是標準的」。