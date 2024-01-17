《通網股》世代智慧減碳門市+1 台灣大西門町大耍潮

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)加速淨零步伐，打造次世代智慧減碳門市，依據消費者多元需求，提供差異化服務，重新改裝西門町旗艦門市，瞄準以年輕族群為主要客群的商圈。台灣大本次引進多元科技應用，個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，台灣大積極打造次世代智慧減碳門市，本次重新改裝的西門町旗艦門市，也因應西門商圈特性，注入潮流元素。

台灣大本次在重新改裝西門町旗艦門市引進多元科技應用，包含「OP響樂生活」、MyMoji手機自拍建模專區，民眾透過手機，1分鐘快速建置個人3D數位分身，還可感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗；設置無人咖啡機，提供寬敞舒適體驗空間。台灣大落實低碳營運，於全台近700家門市啟動「循環包裝行動計畫」，民眾在momo購物網買商品，收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」，可拿到台灣大門市回收，用行動響應循環經濟。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，台灣大在「超5G」策略下，鏈結集團綜效，運用綿密通路、千萬用戶等電信天賦，融入永續概念，結合顧問型銷售模式，打造最懂消費者的次世代智慧減碳門市。台灣大去年起，陸續於門市導入數位看板、雲端輪播系統、電子價格牌，落實無紙化，本次結合通路力量，myfone門市啟動循環袋回收計畫，號召全台更多民眾加入減碳行列。此外，台灣大傾聽多元族群聲音，打造特色門市，繼去年改裝台北威秀直營門市，鎖定科技玩家，打造「OP旗艦專區」，提供劇院級影音、電競設備體驗；本次重新改裝西門町旗艦門市，因應西門商圈特性，注入潮流元素，不論年輕消費者或國外旅客，在寬敞舒適休憩空間，體驗科技帶來美好。

林東閔商務長進一步指出，台灣大發展次世代智慧減碳門市，從消費者需求面向切入，擴大永續實踐範圍，呼應Tech for good「科技向善」新浪潮，提供合適的科技方案，改善與促進在地生活，同時也以科技、技術、軟實力「三重基線」，兼顧消費者體驗、環境與社會責任。