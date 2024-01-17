美債熊市反彈？升息末升段這樣買有甜甜價

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【旺得富理財網 黃順德】美國聯準會（Fed）又放鷹！理事沃勒（Christopher Waller）表示，距離實現2％通膨目標「很近」，但在確定通膨將繼續下滑之前，不致於急著降息，加上歐洲央行（ECB）官員再度發表鷹派言論，拋出今（2024）年未必降息言論，債市應聲反彈。

其中10年期美債殖利率攀升逾11個基點至4.064％，重回4％以上；市場開始調整對Fed降息時程的預測，帶動美元走強，美元指數昨（16）日勁揚0.73％來到103.38，跳增去年12月13日以來高點。

歷史數據顯示，於Fed末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20％；國泰20年美債ETF（00687B）基金經理人江宇騰表示，近期債券價格回檔，可視為逢低承接美債ETF，降低持有成本的機會。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄認為，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間將較短天期更加可期。

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人最新一周增加22,561人，債券型ETF前三名則是以20年長天期債相對受歡迎；以00937B周增7,519人最多，其次依序為00687B的4,010人、00679B的3,115人、00933B的2,956人、00725B的1,621人。

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