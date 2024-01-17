129.9萬起！和泰車今發表LEXUS LBX 訂單已近千張

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和泰車17日發表LEXUS全新休旅車款LBX，公布正式售價按五車型自129.9萬～169萬元。和泰車表示，LBX於台北車展公佈預售後，吸引大量顧客下訂，累計訂單已近1,000張，今年銷售目標設定3,000輛。

LEXUS去年以突破3萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市，在豪華休旅級距市場亦穩坐冠軍，深受消費者喜愛的休旅車RX、NX、UX車系，銷售佔豪華休旅車的31％，稱霸豪華休旅市場。

和泰車表示，本次導入全新開發的都會跨界休旅LBX，將提供給熱愛休旅車的消費者們另一個選擇。

LBX命名源自LEXUS Breakthrough X-over之字首，以PREMIUM CASUAL為設計概念，不受限於車身尺寸，憑藉風格且個性化的外觀設計、精緻且奢華的內裝質感與配備、更承襲了Lexus品牌一向優異的造車工藝，打造出跳脫級距框架且富有高級質感的車款，賦予豪華車全新定義，更為一款引領市場潮流的全新跨界SUV車型。

新車設計承襲LEXUS最新家族識別，以紡錘造型進氣壩結合向前延伸的引擎蓋，搭配向左、右延伸至LED頭燈組的Resolute Look造型與漸層式格柵水箱護罩，勾勒出全新Unified Spindle立體紡錘造型；並採用品牌新世代L-signature貫穿式LED尾燈設計，以水平橫向軸線傳遞寬闊、低重心且讓人印象深刻的視覺感受。

內裝以TAZUNA概念設計，自方向盤向兩側延伸，打造直覺就手的全環繞駕駛座艙，全等級標配9.8吋中央觸控螢幕、線傳式排檔桿、e-Latch電子式門把，並依等級導入如HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀表板、64色環景LED燈光組及Mark Levinson® Premium Surround音響等科技質感配備；座椅部分，提供如QUOLE豪華皮革、Ultrasuede人造麂皮及Semi-Aniline頂級真皮等多元高質感座椅材質，以超越級距的豐富配備，傳遞細膩座艙質感，吸引獨具慧眼的買家青睞。

LBX搭載品牌最新世代1.5 升Hybrid油電複合動力系統，搭配E-CVT電子無段變速系統，並採用效能更出色的雙極鎳氫電池模組，創造最大綜效馬力 136 匹與26.4km／L平均油耗之優異節能表現；懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，以優異舒適的前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊的架構，創造穩定且令人印象深刻的動態表現。

為守護駕駛及車室內所有乘客的安全，LBX搭載新世代LSS＋ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS＋ 3.0之外，LBX全等級標配8 SRS 氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統。

全新LBX即日起以建議售價129.9萬元起，於各據點正式展售。為吸引更多時尚與新奢品味的消費者關注，將展開戶外展車活動，預計於1／19（五）至1／21（日）在高雄巨蛋廣場、1／26（五）至2／4（日）在台中Tiger City（老虎城）購物中心舉辦。