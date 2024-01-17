普丁罕見接見崔善姬 路透：或為時隔24年後訪北韓鋪路

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俄羅斯總統普丁16日罕見地在克里姆林宮，與到訪的北韓外相崔善姬會談，俄羅斯外長拉夫羅夫也在場。《路透》指出，雙方或許在為普丁時隔24年後，再次訪問北韓鋪路。

據《韓聯社》和《路透》援引克里姆林宮官網16日發布的消息報導，崔善姬此次應拉夫羅夫之邀，於15日至17日訪問俄羅斯，這也是崔善姬自2022年6月晉升為外務相後，首次單獨出訪海外。

克宮發言人佩斯科夫證實消息，並表示普丁聽取有關俄朝外長會談結果的介紹，但未公開雙方交談的具體內容。俄羅斯外長拉夫羅夫和總統幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）陪同出席。

當天早些時候，崔善姬先和拉夫羅夫舉行會談。雙方討論去年9月朝俄元首會談成果的落實情況、朝鮮半島問題等事宜。崔善姬在開場白中表示，北韓國務委員會委員長金正恩邀請普丁訪北韓。

普丁1999年接任總統後，於2000年7月訪問平壤，會見金正恩的父親金正日。《韓聯社》推測，此次崔善姬訪問俄羅斯，雙方或就普丁回訪北韓的日程進行討論。佩斯科夫之前也曾透露，將通過外交管道協調普丁的訪北韓行程。

此外，崔善姬和普丁會晤時，也可能談到軍火交易問題。事實上，俄羅斯2022年對烏克蘭發動戰爭後不斷加強與北韓的關係，國際社會懷疑俄羅斯接受北韓的炮彈和飛彈援助，但雙方對此始終予以否認。