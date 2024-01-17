國科會啟動生成式AI先期計畫 先期年投1億元經費

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由於ChatGPT的帶動，生成式AI在引起各方關注，應用面的進展屢屢突破想像，並也已展現其提升生產力、促進產業創新的巨大潛力，國科會近期召開「推動各產業導入生成式AI先期計畫」啟動會議，預計先期投入執行1年，經費約新台幣1億餘元，後續將擴大延續為我國百工百業創新賦能，掌握未來AI應用發展的機會。

國科會主委吳政忠表示，「推動各產業導入生成式AI先期計畫」先期投入執行1年，僅是起頭，後續將擴大延續為百工百業創新賦能，掌握未來AI應用發展的機會。

國科會提到，本次啟動會議中，產學界專家提出多項建言，例如建議政府強化與業界、公協會溝通，共同釐清資料、模型分享機制及智慧財產權歸屬等議題，並透過雛型、案例展示等，提升業者導入GenAI的意願。

吳政委說，今年啟動的「晶創台灣方案」並非獨厚晶片相關產業，而是建立GenAI共通雛型工具協助各行業導入應用，並以GenAI訓練課程，培育能結合領域知識（domain knowledge）的種子，加速產業應用擴散。

國科會指出，去年行政院所核定的「台灣AI行動計畫2.0」，接續「台灣AI 行動計畫（2018-2021年）」之投入，前期計畫歷時4年，在各部會積極推動下，已有具體成果，如緩解AI人才缺口，公私協力累計培訓3.3萬名AI應用人才。產業方面除製造業外，政府亦輔導零售、金融等服務業導入AI，已有逾48.7％國內企業導入AI應用。

鑒於國際競爭局勢多變，AI已成為攸關國家發展的戰略科技。吳政忠指出，兩期AI計畫將與晶創台灣方案能發揮相輔相成的效果，而「推動各產業導入生成式AI先期計畫」是百工百業搶進下世代商機的起點。國科會將集結跨部會、產官學公私協力能量，以先前之成果為基礎持續精進，並重視AI 倫理法制及人文社會面向，不只為臺灣打造下世代的護國「群」山，也讓全民皆能受益於AI。