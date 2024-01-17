智慧車輛很夯！車輛中心推出20堂專業課程

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

智慧車輛很夯！車輛中心（ARTC）17日宣布，2024年隆重推出20堂精彩絕倫的年度限定專業課程，內容涵蓋智慧車輛、電動車以及車輛電子三大熱門領域，其中，10堂課程更是首度登場，包含全球氫能電動車趨勢、車電產品可靠度模擬、EMC電磁模擬、自駕車虛實整合與電控煞車系統開發測試等，都是車輛產業的熱門議題。

全球車輛產業正面臨巨變，減碳政策和人工智慧（AI）推動電動車與汽車電子的蓬勃發展。預估到2030年，電動車將佔新車銷售的30％，市場規模達9000億美元；至2040年滲透率將達60％，市場規模近2兆美元，同時車輛上各種智慧系統的開發，都是為了實現自動駕駛的終極目標。

車輛中心表示，此次年度限定專業課程，內容創新實用，讓產業菁英掌握最新的技術知識和市場動態，提升專業素養和競爭力。由於20堂課程都是年度限定，名額有限，不再加開，敬請車輛產業菁英把握機會，盡速報名參加。

許多國內科技大廠也積極運用自身的資通訊技術（ICT）優勢，在自駕趨勢中發展感測器融合、晶片算力、車內外聯網、駕駛輔助、整車控制與多合一動力系統等，以單點突破或是系統整合方式，以提升自我競爭力。

為讓產業菁英隨時掌握最新技術動態與趨勢，即時提升自我核心能力，車輛中心身為政府和產業的合作夥伴，不僅扮演車輛科技研發創新的關鍵角色，同時也致力於協助產業建立關鍵技術，故自辦理專業課程以來，每年以產業界關注的特定主題與公協會合作，截至目前已辦理超過500堂，培育超過萬人，廣受企業好評。

近年來，車輛中心更推出符合廠商需求的「企業專班」，邀請講師至企業授課，增強員工的專業素養和競爭力，促進產業轉型和創新，迄今服務廠商範圍，不僅是車輛產業，亦跨界涵蓋航空業、科技業及半導體業。

2024年精彩課程，可分成三大領域，包含串連區域控制網路（CAN）、車聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）、自駕車虛實整合，及電控煞車等關鍵技術，協助產業轉型的「智慧車輛」領域課程。

至於掌握全球氫能電動車技術及電池管理系統設計趨勢的「電動車」課程，以及關注車電產品可靠度模擬、EMC設計要求的「車輛電子」領域課程，所有課程內容不僅包含最新的標準和法規，還結合豐富的實際案例。

隨著車輛科技持續創新，「車輛駕駛輔助系統」已成為新車選購的重要配備。因此，2024年特別推出「車輛主動安全系統研發驗證與測試」課程，讓產業菁英深入了解全球自駕與ADAS的法規制定趨勢和發展方向，並詳細介紹Euro NCAP主動安全系統的評價程序，以及國際主動安全驗證標準，完整掌握車輛主動安全系統的核心知識。

此外，為因應車輛系統功能與複雜度的大幅提升，自駕和ADAS系統開發，不僅需要實車測試，還要進行虛實整合驗證，以確保系統能夠應對各種路況和情境。

在「自駕車虛實整合與電控煞車系統開發測試」課程中，產業菁英將學習如何以系統工程方法應用國際車廠開發工具，以最符合經濟效益的方式提升自駕系統的功能、安全和可靠性。

此外，課程中也會分享電控煞車技術是如何應用車規研發流程進行開發，透過一致性流程、虛實整合測試和實車驗證，成功打造出協助國內電控煞車系統廠技術升級，實現量產並打入自主機車市場，性能與國際大廠相媲美的防鎖死煞車系統（ABS）技術。