年關近！55％想走人 轉職後勞健保該怎麼調整？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 黃順德】據1111人力銀行調查，農曆春節進入倒數，有54.6％上班族因年終獎金不如預期，萌生離職念頭，已有高達48％的人已經在轉職路上，包括26.2％想換工作但還沒行動、15.1％瀏覽職缺悄悄投出履歷，以及6.7％近期已換新工作。若有轉職規劃，勞保、健保該如何調整？需要注意哪些事項？一文全攻略告訴你。

首先，月底與月初離職，健保繳納人不同，若勞工在月底離職，公司仍須協助代扣健保費繳納；但若勞工在月初離職，則必須退還公司在薪資中代扣的健保費，並自行在外加保，因此保留離職當月的薪資單，必免勞資爭議很重要。

倘若勞工待業時要投保健保，有兩項做法，包括一、若父母仍有工作，可以眷屬的身分依附投保；二、至戶籍所在地的鄉鎮市區公所補辦投保手續。此外，據根據健保法規定，公職人員、公民營事業受僱者、雇主或自營業主、專門職業及技術人員自行執業者，是不能以眷屬身分投保的。

與健保不同的是，勞保是採申報制度，投保單位要在員工離職當天填寫退保表寄送至勞保局辦理退保，保險效力在退保表送至勞保局或郵寄當日的24時停止；離職當日是指「在職最後一日」，離職日若遇國定例假日、周休二日、天災停班日，投保單位在假日隔天申報退保，只要附上員工離職證明文件、退保日期就可以更正為離職當日。

勞工在未工作期間不得參加勞保，故無法透過補繳保費補計年資，待業期間或轉職空窗期，勞工也不能透過公會加保，只有實際從事本業工作並以所獲報酬維生，沒有一定雇主的勞工或自營作業者，才能由所屬本業職業工會申報加保。