2023台灣 PGA巡迴賽年度大獎揭曉

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2023台灣PGA巡迴賽感恩餐會暨選手傑出成績表揚頒獎典禮1月16日晚上在台北國賓飯店舉行，共有一百多位贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA除了在年終感謝所有的企業贊助商與個人，並舉行2023台巡賽選手傑出成績表揚頒獎典禮，包括TPGA台巡賽丶ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、及年度新人獎。

詹世昌蟬聯台巡賽年度獎金王及年度最佳球員獎，並是他自2008年轉職業後，2015年TPGA設立個人獎項以來，第三度拿下年度最佳球員獎，也是第三度獲得台巡賽年度獎金王頭銜。

詹世昌於2016及2022年都贏得最佳球員獎，2014及2022年是台巡賽年度獎金王，今年是第三度獲得此獎項。

2023年得獎名單如下：台巡年度獎金王與最佳球員獎詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王曾豐棟丶肇喜登峰巡迴賽獎金王洪健堯丶年度新人獎呂孫儀。

2023年台灣PGA台巡每場比賽都順利完成，台巡賽總計有15場，挑戰巡迴賽九場，總獎金額共計新台幣一億2千萬元，為了鼓勵球員追求更好的表現，除了TPGA台巡賽年度獎金王及ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王兩個獎項，以及新增的肇喜登峰巡迴賽獎金王以外，今年仍然特別籌組評審團，票選出年度最佳球員獎、及年度新人獎 兩個獎項的活動，順利完成票選。

2023年TPGA台巡賽獎金王詹世昌今年共贏得兩冠，包括一場肇喜登峰巡迴賽的老爺逐夢公開賽與三花TPGA錦標賽，另有三場前十，最終贏得年度總獎金新台幣367.2萬元；而排名第二的洪健堯則贏得總獎金290.9萬元；第三名劉永華總獎金為265.6萬元。

ThreeBond挑戰巡迴賽方面，今年九站賽程中，曾豐棟雖然未贏得一冠，不過憑藉著下半年每一場比賽不錯的名次，全年獲得總獎金新台幣35.3萬元，贏得挑戰巡迴賽獎金王頭銜；第二名詹頂立，總獎金為34.3萬元，第三名詹佳翰，總獎金為32.3萬元。

台灣福興工業公司為了激勵選手爭取最佳榮譽，今年連續第五年提供台巡賽年度獎金王與ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王選手額外獎金，不過今年不但獎金加碼又加名額，董事長林瑞章分別頒發台巡賽年度獎金與ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金前三名選手，第一名50萬元丶第二名30萬元丶第三名20萬元。

而2023年度的肇喜登峰巡迴賽共有七站，洪健堯拿下兩站冠軍包括美津濃公開賽及苙億公開賽，全年贏得總獎金139.4萬元，拿下肇喜登峰巡迴賽年度獎金王，

而肇喜登峰巡迴賽創辦人丶三商集團榮譽董事長翁肇喜也因為37年來從不間斷地舉辦台灣三商名人賽，創下單一企業體贊助主辦台灣規模最大高球賽丶歷史最悠久的紀錄，以及自2021年起連續三年創辦肇喜登峰巡迴賽，提供比賽舞台給選手磨練機會，TPGA今天頒發台灣職業高爾夫協會終身成就獎給翁董。

翁董致詞時指出，他今年將繼續贊助力挺肇喜登峰巡迴賽，要把三年來帶動起來的風起雲湧，再繼續保持氣勢，期望各位企業人士繼續支持台灣職業高球運動。

另外，去年6月8日TPGA失去了一位年高德劭的長者─三花棉業創辦人施純鎰先生，他與高爾夫的結緣長達54年之久，自2016年起舉辦三花TPGA錦標賽至今已八屆，並培育贊助許多青少年選手，感念施董對推展高爾夫運動的付出，TPGA今天特別頒發TPGA貢獻獎給三花棉業創辦人遺孀施董夫人。

TPGA理事長陳榮興表示，今年是他第四年再繼續任職理事長，而今年TPGA台巡賽會加入世界積分組織，下周的台巡資格賽將有38位日本及東南亞選手參加，希望國外選手的加入能刺激國內球員的成績，進而築起進階的樓梯，再往上一層國際高壇舞台。

詹世昌表示，很高興蟬聯年度最佳球員頭銜與台巡年度獎金王，很感謝仰德集團許育瑞董事長與翁肇喜董事長及施董事長對TPGA的長期支持，以及冠名主辦賽事的企業廠商與各球場的持續贊助，希望台灣的選手不要辜負贊助商的支持與期待。他也開心地宣布他的第二個小孩昨天才出生，可謂雙喜臨門！

他提及去年自己總體表現還OK，有達標！不過希望能有更好的表現，他說去年在亞巡的上半年表現不錯，下半年就還好而已，而且發現體能有下滑現象，因此去年賽季結束，12月中旬即回台進行體能訓練，希望今年能再衝到亞巡年度獎金排名前十，並能通過年底LIV巡迴賽的資格賽，2025年進軍LIV巡迴賽。

而洪健堯則說自己的2023年是可圈可點的一年，前半年在亞巡賽的成績不太好，有點挫折，不過後來選擇參加杭州亞運，獲得個人銅牌，增加不少信心，後半年繼續努力打拼，謝至嶸教練帶他去中國打了好幾場亞巡賽，讓他的亞巡排名自120多名逐漸上升至50多名，他感謝許多貴人與關心支持他的朋友，明年他會繼續加油，再進步，目標是亞巡首冠。

而曾豐棟則指出，他感謝ThreeBond公司九年來總冠名贊助這項巡迴賽，同時並感謝TPGA陳理事長持續舉辦那麼多比賽，讓年輕選手磨練；還有台灣福興的林董贊助獎金王的加碼獎金。也感謝新豐球場及父母的培育丶英國朋友以及林英濠教練丶力量倉庫倫哥丶詹世昌丶詹世吉丶劉嚴鴻及林耕緯等的指導，讓他去年信心大增丶穩定發揮丶台巡賽也越打越好。

他今年希望能拿下台巡賽一冠，並能參加與亞巡或ADT共站的比賽，未來也會朝亞巡發展，繼續努力。

獲得新人獎項的呂孫儀因參加亞巡資格賽，未能親自領取新人獎，不過他透過預錄好的VCR在現場播出表示，感謝大家與家人對他的支持與肯定，也謝謝台灣高爾夫俱樂部與陳良溪老師的栽培與指導；獎盃由TPGA理事長陳榮興代表領取。

TPGA年度票選活動源自陳志忠理事長2015年任內開始，至今已9年，TPGA希望能透過票選活動的讓高爾夫運動有更多媒體曝光的機會，讓國人能對高爾夫運動有更深入的了解與參與感，進而提升國內高球運動風氣，讓台灣再度回復「亞洲高爾夫王國」的美譽。