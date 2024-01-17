高效CNC工具機自動化上料 KUKA手臂解決缺工問題

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位於德國的硬質合金工具製造商Paul Horn GmbH，面對業務多樣性及高訂單量的挑戰，原先朝自主開發自動化解決方案著手。但在整體機械結構和PLC整合方面遇到了挑戰，轉而選擇KUKA的KR AGILUS機器人，整合高速CNC工具機的上下料自動化。

Paul Horn和KUKA的工具機上料技術：創新解決方案帶來靈活性和最高精度

Paul Horn GmbH擁有超過25,000種規格工具產品和超過150,000種特殊解決方案，如此廣泛的業務範圍，使他們每一次產品製造過程皆必須符合經濟效益，即使是小批量生產也一樣，才能確保企業長久經營。而，KUKA工程團隊在此遇到的挑戰是 -處理35個擁有不同參數的系列產品，且達到高精確度要求。

KUKA在設計程式和軟體架構時，使用的是KUKA.AppTech套裝軟體，確保系統的準確性並縮短工作循環時間。KUKA.AppTech這套模組化架構完美適應不同產品系列，也可以輕鬆地重現重複的程式設計流程。

取決於正確的抓手和抓取技術 機械手臂全面掌握所有組件和加工過程

最終成果，在Horn廠房中，55台KR AGILUS懸掛在工具機頂部，員工透過托盤輸送工件，控制台輸入參數，KR AGILUS根據資訊定位刀片，送至CNC工具機上料。而完成研磨的刀片返回機械手臂工作範圍，在此同時，機械手臂也已準備好取放下一個工件，時間利用效率最大化。

SINUMERIK 828D與KUKA機器手臂的協同解決方案

在台灣，為因應日益嚴重的缺工問題，西門子SINUMERIK 828D CNC 控制器與KUKA機器手臂合作，即提出簡易控制方案- Run My Robot Handling，實現了友善的操作和編程介面，為無人化生產提供全新解決方案。

使用者不須額外學會KUKA操作介面，即可用已經很熟悉的SINUMERIK 828D控制器，搭配KUKA的原廠軟體– KUKA.PLC mxAutomation S7 V3.1，通訊方式也只需透過互聯網Industrial Ethernet UDP 一線完成連結，就能在簡易教示模式下對KUKA機器手臂的移動程式編程，包括位置、速度和加速度。控制器接收KUKA機器手臂的位置反饋信息，監控手臂是否正確執行指令。控制器還能檢測機器手臂的狀態，確保無故障與運動的安全性。控制器根據設定的邏輯條件，實現對機器手臂操作流程的控制，實現自動化生產。

西門子SINUMERIK 828D與KUKA機器手臂協同運作下，不僅提高生產效率，亦有效對應缺工難題。圖／庫卡提供

SINUMERIK 828D與KUKA機器手臂的協同，不僅提高了生產效率，也有效應對了缺工挑戰。這項創新的技術結合了西門子和KUKA兩大產業領域的專業知識，為製造業的未來奠定了堅實的基礎。不論台灣或全球，KUKA在工具機界上下料的應用日新月異，提供多樣化解決方案，協助減輕企業主工廠缺工困擾。