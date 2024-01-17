TaylorMade重磅推出Qi10開球木桿家族

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全球高爾夫科技創新領導品牌 TaylorMade今 (17)日宣布重磅推出革新產品，有史以來容錯性最高的「Qi10家族」，成員包含Qi10 Max、Qi10 LS和Qi10三大系列；此突破性家族產品開啟了高容錯性的新時代，尤其Qi10 Max開球木桿的MOI (慣性力矩)更是達到超越極限的10,000 g-cm²，為高球世界訂下全新標準，帶給球友們嶄新的開球體驗。全新Qi10家族開球木桿即日起於全台授權經銷商搶先開賣。

以最簡單的形式來說，更高的MOI等於更多的容錯性；更高的MOI降低了偏離桿面中心擊球時可能產生的影響，可以維持誤擊時的球速，並實現更一致的擊球條件。容錯性是可經由數據測量而得到，Qi10 Max 開球木桿的總MOI高達10,000 g-cm² (10K)，這是集結多層面配合的成果，包括採用先進的輕質材料、全新桿頭結構設計和策略性的重量分布配置。Qi10 Max的容錯性可讓各類型球友從中受益，不論是業餘愛好者或Team TaylorMade的冠軍選手Nelly Korda等。

為了實現最佳性能表現的10K MOI開球木桿，TaylorMade研發團隊整合四大關鍵技術：全新無邊碳纖維桿冠、優化桿頭造型、碳纖維桿面技術、扭力可控桿身。

全新無邊碳纖維桿冠採用經優化的結構技術，將桿頭重量進行策略性配置，打造深且低的重心位置，以實現最佳起飛角和倒旋控制，同時維持高MOI；且全新無邊碳纖維桿冠包覆97%的桿冠總面積，能夠實現更佳的桿頭重量分布及容錯性。

Qi10 Max具有較淺的桿頭形狀，從前向後延伸，並將重量集中在重心位置的上限，這種獨特的桿頭造型讓重量配置在距離桿頭中心較遠的地方，進而提升桿頭的慣性。

第三代60層碳纖維雙曲桿面被應用在Qi10 Max開球木桿上，在桿面中心擊球時可獲得更快的球速，同時也幫助維持失擊時的球速。此技術與全新設計的支撐結構互相配合，讓桿面的曲度更一致，如此便能有效的優化擊球時的能量傳遞。

TaylorMade經過大量研究與測試，成功開發出一款扭力更低的桿身，改善擊球時桿面的開關特性，這項創新技術是展現TaylorMade 10K MOI性能的重要關鍵。

Qi10 LS提供較低的倒旋和較低的起飛角，可優化揮桿速度快或倒旋較高的球友表現，由於擁有較深的桿頭造型，使整體桿頭更顯俐落緊湊，Qi10 LS已成為眾多巡迴賽選手的首選開球木桿。全新無邊碳纖維桿冠技術做為Qi10家族的重要特色之一，利用釋放多餘的重量並將之重新配置，進一步獲得更優異的桿頭重量分布、重心位置設定與提升容錯性，在Qi10 LS開球木桿中，亦能提供球友更佳的倒旋表現。

此外，Qi10 LS採用一種全新且高效的可移動配重方式，在創新滑軌系統中配備一個18克的滑動配重，其移動範圍更低也更向前，使球友具有更高的操控性，實現設定的左曲或右曲目標；桿底造型也再次進化，產生更佳的空氣動力學回饋。

精心設計的Qi10開球木桿，不僅外觀簡潔、充滿自信，更能幫助球友優化擊球距離，極大化提升容錯性；與前代相比，Qi10具有更低的重心位置和更高的MOI，是追求極致遠距與高容錯性球友的最佳選擇。

Qi10開球木桿具有全新設計且略微加大的時尚外型，與俐落的無邊碳纖維桿冠結合，搭配高對比的頂線設計，提供清晰的瞄球視線、增強準確度，激發各類型球友的擊球信心；而第三代60層碳纖維雙曲桿面設計重量較傳統鈦金屬桿面大幅降低，能夠實現更高效的能量傳遞，新款桿面支撐結構可增加球速，同時提升耐用性。

·Qi10 LS開球木桿提供9°和10.5°兩種傾角搭載Diamana Silver TM50桿身 (S, SR, R)、9°傾角搭載Tensei Blue 65 (GLB)桿身，定價新台幣29,800元；9°傾角搭載Tour AD VF-6桿身 (S)、8°傾角搭載SPEEDER NX BLACK 60桿身 (S)與Diamana WB 63g桿身 (S)，定價新台幣36,800元；亦提供左手規格9°搭載Diamana Silver TM50桿身 (S)，定價新台幣29,800元。

• Qi10開球木桿提供9°、10.5°兩種傾角規格，搭載Diamana BLUE TM50桿身 (S, SR, R)，定價新台幣27,800元；搭載Tour AD VF-5桿身 (S)、SPEEDER NX BLACK 50桿身 (S)、Diamana WB 53桿身 (S)，定價新台幣34,800元，亦提供左手規格10.5°搭載Diamana BLUE TM50桿身 (SR)，定價新台幣27,800元。

• Qi10 Max開球木桿提供9°、10.5°兩種傾角規格，搭載標準桿身Diamana BLUE TM50桿身 (S, SR, R)，定價新台幣27,800元。

• Qi10 Max女仕開球木桿提供12°傾角，搭載ELDIO TM40桿身 (L)，定價新台幣27,800元。

更多資訊請至TaylorMade Golf Taiwan官方網站查詢https://www.taylormade.tw/。