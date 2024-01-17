計程車春節加價2／5起開跑 工會喊話這2單位取消抽成

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農曆春節即將到來，全台各縣市計程車按例實施「春節加成」收費，每趟加收30至50元不等，台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位預約接送從業人員產業工會發布聯合聲明，呼籲叫車系統業者取消春節加價的抽成，也希望交通部檢討。

該聲明表示，農曆春節全台計程車將於2月5日至2月14 日加價30至50元不等，計程車司機沒有年終獎金，春節期間犧牲與家人團聚時間服務消費者，讓大家能在農曆春節期間與家人團聚出遊。

聲明指出，近年來消費者使用APP叫車軟體已經成為主流方式，各家系統業者對司機的抽成差距非常大，uber系統抽成25％、linetaxi及台灣大車隊12.5％、Yoxi10％。在春節期間計程車司機犧牲與家庭的團聚時間服務消費者的春節加價費用，各系統業者仍然採取抽成。

二工會呼籲，各系統業者應該秉持企業良心與企業社會道德責任，立即針對計程車春節加價部分取消對計程車司機的抽成，讓計程車司機一年僅有一次的加價福利能回歸到計程車司機身上。

二工會公開呼籲全台各地方主管機關主動與各系統業者勸說，針對春節加價部分業者不要抽成。

另二工會指出，uber多元計程車抽成25％，同樣車款的uber小黃抽成10％，二者抽成相差高達15％，已經嚴重剝削多元計程車司機。二工會也呼籲交通部應立即召開檢討會議，針對此嚴重剝削多元計程車司機的高抽成制定方案。