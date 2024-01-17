陳雅頎｜留意低基期業績股

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最新公布美國12月CPI年增3.30%、月增0.3%，雙雙較上月回升，加上中東緊張局勢升溫，加劇市場對通膨擔憂，重點關注美股超級財報週持續展開，首波銀行股財報多數不如預期，加重國際股市跌幅，不過留意AI巨頭微軟，股價反而再創高點，市值更進一步超越蘋果，後續科技業財報公布，密切關注企業主對於產業前景看法。

台股方面，開年以來量能較低迷，以題材個股輪動為主，可多加留意台幣匯率，決定外資買盤回流時機。

2024年趨勢最大亮點，在於消費性電子行業庫存改善，有望帶動電子產業復甦，台股自年初高檔拉回修正，資金有機會在強勢股帶領下重返市場，多數個股自去年多頭以來，動輒翻倍以上的漲幅，如果不想追高，可留意經過長期打底，往後一年有機會營來復甦的族群。如2022年下半年到2023年上半年，全球半導體業景氣下修，最早進入修正波的記憶體領域，目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存，但伴隨著智慧手機需求漸入佳境，同時PC出貨逐步回復常態，預期農曆年後就能見到記憶體產業復甦。

另也可以留意被動元件，行業有機會底部翻多的主因，來自產業庫存從2021年底去化，大概經過兩年多調整，庫存已經回到健康水位，普遍來到最近6~7季新低紀錄，國巨（2327）去年底就認為Q4到今年Q1就是本波被動元件產業下行循環谷底，而最新消息也指出，預估客戶端的庫存調整將於第二季度結束，被動元件通路龍頭日電貿（3090）則在去年底，提醒客戶可以預先備貨，估計今年下半年市場會陸續起來，上半年沒做足夠預測的客戶，在下半年供需可能會有小幅失衡，行業代表紛紛釋放產業循環翻多訊號。

被動元件產業主要產值在電容及電阻，產業主要集中在國巨和華新科二大廠商，兩家合計市佔率達 40%。積層陶瓷電容MLCC具有晶片化、體積小的優勢，可用於手機，而鋁質電容主要市場來自於高階伺服器，目前高階鋁質電解電容是屬於寡佔市場，主要仍以日系廠商為主，立隆電為國內最大之廠商，近來擴展高附加價值產品，並打入空巴供應鏈，另外預計泰國廠2025年底加入營運，業績今明兩年開始起飛，可以多加留意。

本周台股回檔到季線附近，下檔有半年線支撐，中長期來看台股多頭格局不變，自去年12月以來，以內資盤為主，美股財報季將進入科技股重頭戲，資金轉向題材個股聚集，有利短線反彈多方上攻，整體市場也將反應降息年資金行情，逢震盪拉回留意買點，指數有望在年初整理後，由財報營收亮眼股帶頭表現。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。