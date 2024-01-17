外資殺紅眼狂賣782億元 創史上第三大紀錄

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外資狂賣782.22億元 三大法人1/17賣超台股699億元

台股今（17）日重挫185點，外資再度殺紅眼狂賣台股，投信、自營商則站在買方。外資等三大法人周三（1/17）合計賣超台股699億元，包括外資與陸資賣超782.22億元；投信法人買超68.32萬元；自營商自行買賣部分係買超85.8億元，避險部分係賣超70.96億元，合計單日買超14.84億元。

台指期今（17）日結算，昨日外資狂砍450億元之後，今日外資再度殺紅眼狂賣782億元，台股今日持續上演股匯雙殺戲碼，盤面上權值股僅靠台積電、廣達力守紅盤，在沒有主流族群撐盤下，終場指數大跌185點、以17161.79點作收，成交量為3,820億元，跌破季線17,222點關卡。

外資今日賣超前十名依序為，聯電94,919張、華邦電（2344）45,949張、中信金（2891）39,331張、新光金（2888）36,450張、0050元大台灣50賣超32,642張、開發金（2883）26,772張、台新金（2887）26,765張、國泰金（2882）26,203張、鴻海（2317）25,528張、第一金（2892）23,648張。

總統大選剛結束，台股連續二日遭遇逆風，麥格理證券出具最新報告指出，在農曆年前台股可能會遭遇獲利回吐賣壓，要等到過完春節後投資人進場意願才會提升；其中，台股科技當中首選高成長性、被低估族群，以及雲端三大範疇，點名台積電、聯電、鴻海等10檔為看好標的。

另外一家外資摩根士丹利（大摩）也認為在選舉不確定因素落幕後，台股指數中長期樂觀，預期大盤指數有機會來到18,500點，甚至不排除上看2萬點，遇到台股回檔，反而建議可以逢回加碼。

美系外資出具的最新研究報告中指出，看好汽車、HPC（高速傳輸）和基於Arm架構的CPU設計將推動ASIC的下一波成長，然而根據專案品質和收益交付進行考量，喊進加碼個股包括世芯-KY、晶心科、愛普*等。

（工商時報 方明）

台股重挫185點失守17,200點、季線

美公債殖利率走揚，台指期今天結算，台股走勢震盪帶量下殺，電子、金融、航運和OTC指數跌破均線支撐，台股終場下跌185.08點，收在17,161.79點，失守17,200點和季線約17,223點支撐。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員言論淡化市場期待3月降息預期，美公債殖利率翻揚，美股跌多於漲，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）股價收高，帶動費城半導體指數勁揚。

台指期今天結算，台股現貨市場走勢震盪帶量下殺，電子股11時過後跌勢漸明顯，失守短均線和月線，金融跌破半年線，航運股下挫失守年線支撐，代表中小型股的櫃買OTC指數跌破月線，台股大盤失守17,300點和17,200點，跌點一度擴大至近200點，跌破季線約17,223點支撐。

尾盤電金續弱，終場加權指數收在17,161.79點，下跌185.08點，跌幅1.07%，成交值放大至新台幣3,820.43億元，電子股今天終場跌0.75%，金融下挫1.59%，航運股跌1.45%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑跌0.83%，代表中小型股的櫃買OTC指數挫跌1.55%。

（中央社）

拚返萬八→回防萬七 台股中期整理 盼它成救世主

大陸國台辦研擬產品關稅減讓措施，引發台股大挫近200點，正式失守17,200大關、季線，帶量摔至去年11月底以來的一個半月低點，塑膠、汽車零組件、塑化等類股皆成為重災區。周三終場，加權指數下跌185.08點或1.07%，報17,161.79點，成交量增至3,820.42億元；櫃檯指數下跌3.61點或1.55%，報228.57點，成交量同增至908.85億元。

歐美官員接連淡化降息預期，降息時程將影響通膨、經濟，加上全球各地地緣政治風險持存隱憂，紅海危機更越演越烈，恐助燃通膨窘境，各國也緊盯兩岸局勢，台灣大選後，面臨盟國斷交，國台辦也召開例行記者會，發言人透露目前相關部門依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)條款及政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，此舉同樣牽動兩岸政經。

康和證券投資總監廖繼弘直言，ECFA衝擊，台股恐陷入中期整理，元月行情恐正式告吹，恐下探萬七。大盤受到去年11、12月累積漲幅過高，去年底衝刺萬八又缺量，導致今年元月行情薄弱，而台幣由去年底強升轉向趨貶，雖然選後不確定性解除也未迎來外資回歸，反而選後內資護盤意願降低，周三更受到ECFA恐中止衝擊，即便台灣政府已說明其影響不大，但對於塑化、機電、工具機、汽車零組件等ECFA相關產業股價全受到不小的衝擊，包括權值的台塑四寶，股價均跌至相對低檔，周三正式跌破季線，表現比美股更加疲弱。

廖總監說明，目前台股技術面，周KD往下，月線也下彎，季線跌破，面臨中期整理，元月行情恐正式告吹，整理恐達三周至三個月，元月中下旬關注台積電等大型法說、台美企業財報以及後續展望，目前留意過年後前後市場狀況，半年線在16,920，觀察去年9月10月起漲點頸線，預估目前支撐在16,900至萬七間。

操作上，留意ECFA弱勢股價能否止穩，雖然電子股跌有撐，但漲勢力不足，觀察電子股能否再度強勢帶動，即放眼大AI是否再成為救世主，去年初AI帶動大盤抗跌走揚，今年期望AI能持續領軍台股，美國輝達、AMD等大廠股價高檔有利，但目前台系AI漲勢無力，大部分AI個股均橫向整理，較強為IP，後市包括IP、散熱、伺服器、AI PC、AI手機等題材均可期。其他電子股，蘋果銷售數據不佳，台灣蘋蓋股受到影響，後續留意今年新機狀況，而手機市場也可留意摺疊手機題材。

美國聯準會(Fed)2月1日FOMC的會議結論，將討論降息時程，市場預估今年將降息5、6次，但恐低於預期，不過聯準會先前僅表示3次降息，加上經濟軟著陸跡象顯著，太快太急著降息反而影響不佳，取決緩和降息拿捏對經濟、通膨狀況至關重要，後續也將密切關注對台股影響。

權值王台積電(2330)周四舉行法說會市場屏息，周三股價相對有撐，其概念股率先點火，由萬潤(6187)領軍，盤中衝上173元歷史天價，弘塑(3131)、帆宣(6196)、中砂(1560)、家登(3680)、洋基工程(6691)等個股也均紅通通表現。

（時報資訊 葉時安）