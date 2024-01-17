《國際政治》普丁：戰爭持續下去 烏克蘭國家地位不保

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周二指出，如果目前的戰爭狀況持續下去，烏克蘭的國家地位將遭受「無法挽回的打擊」；而俄羅斯將永遠不會被迫放棄已經取得的成果。

普丁在電視演說中提到，對於西方國家和烏克蘭正在討論的「和平方案」以及它所帶來的「令人望而怯步的要求」，表示不屑一顧。他說：「如果他們不想談判，那就不要談」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)提出的和平方案，要求恢復烏克蘭領土完整、停止敵對行動，以及撤出俄羅斯部隊等。

普丁在出席於莫斯科舉行的全俄羅斯市政論壇上表示：「現在很明顯的，不僅烏克蘭的反攻失敗，而且主動權完全掌握在俄羅斯軍隊手中。如果這種狀況持續下去，烏克蘭的國家地位將遭到難以挽回、非常嚴重的打擊」。

普丁對於近幾個月的戰爭進展，顯得更加有自信和激進。

目前俄羅斯控制著烏克蘭17.5%的領土。普丁表示，談判是「試圖促使我們放棄過去一年半所取得的成果。這是不可能的，所有人都明白這是不可能的」。

俄羅斯的飛彈空襲烏克蘭，在新年過後顯得更加激烈和頻繁。兩枚俄羅斯飛彈在周三清晨襲擊了烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)市中心的一個居民區，造成17人受傷，其中兩人傷勢嚴重，房屋嚴重受損。