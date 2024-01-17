PwC台灣企業領袖調查 近半企業認為今年經濟將成長

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資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，根據PwC於2024年最新發布的第27屆全球企業領袖調查，由於通膨和總體經濟不穩的威脅程度降低，38％全球企業領袖預期2024年全球經濟將成長，比例較去年增加2成；亦有40％的亞太企業領袖看好今年經濟將成長，較去年增加17％。根據PwC Taiwan的2024台灣企業領袖調查，更有48％的台灣企業領袖認為今年經濟將成長，比例較去年的18％大幅提升3成。

企業領袖對景氣樂觀以待，但地緣政治衝突仍是全球、亞太及台灣企業領袖的主要威脅之一，在地緣政治局勢下，許多企業開始將全球供應鏈轉為區域供應鏈。

周建宏建議，企業進行區域布局時，必須拋開舊思維，以全新的格局架構組織及設置當地實質營運功能，並善用數位工具進行數據管理，與當地企業進行策略合作，同時培養跨國管理人才與任用當地人才，以打造具有韌性的永續價值鏈。

此外，全球、亞太與台灣企業領袖均認為企業需在十年內轉型，比例均高於去年。急迫性驅使企業領袖更聚焦目標，採取對的行動。調查發現，認為企業需在十年內轉型的企業領袖，對已採取之重塑行動，多認為具有創造利潤效果，且採取重塑行動具有效果者，獲利能力多數較同業競爭對手佳。

周建宏認為，面對科技變革與氣候變遷等挑戰，此刻最重要的不僅是轉型，更要「重塑」。領導者首先必須確立策略目標，將眼光放得遠，想好未來五年、十年的模樣，帶領企業找到在世界的定位，重新定義與塑造其獨特能力。接著是擬定具體計畫，界定未來要發展及強化的業務，補足所缺乏的人才與資源。第三是展開具體行動，且行動要快、幅度要大，為客戶創造具差異化的品質與服務，提供有感體驗，以營造關鍵競爭力。

針對AI，周建宏表示，AI具有改變商業模式、優化營運流程，甚至改變整個產業的潛能，可說是企業重塑的催化劑。尤其，面對少子化與人才荒，採用AI絕對是無可避免的趨勢。

針對環境永續及淨零碳排，周建宏認為，面對日趨嚴格且變動頻繁的國際法規，及外界對企業ESG的高度期待，「環境永續及淨零碳排」已是企業無可迴避的課題，領導者的決策目光應該要看長遠，而不是看當下的短期獲利，應以宏觀角度創造長遠利益，建立淨零路徑與減碳策略，並利用數位工具來賦能淨零行動，打造永續競爭力。