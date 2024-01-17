BVI公司面臨首次CFC申報 勤業眾信：建議採曆年制

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台灣受控外國公司制度（CFC）將於今年5月首度申報，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪提醒，CFC簽證財務報表為申報時必要檢附文件，尤其個人股東普遍未設帳簿與編制財報，建議宜盡早準備，另也須特別留意若所投資的CFC是英屬維京群島（BVI ）公司自今年度起須開始提交財務資訊進行BVI當地年度申報。

按照2022年英屬維京群島商業公司條例（修正）及2023年英屬維京群島商業公司（財務報告）命令，所有BVI公司（除豁免情況）應於財務年度終止日後九個月內提交年度申報書予註冊代理人，並須依照年度申報財報範本格式，提交財務年度之資產、負債、股東權益、收入、成本及費用等相關資訊至註冊代理人處備查，以曆年制公司為例，提交期限為2024年9月30日前。

如未能於期限內向註冊代理人提交年度申報，除了無法符合良好存續之條件，將於申報截止日後一個月內，處以300美元罰鍰，此後每逾期一個月則另加計200美元罰鍰，上限為5,000美元，當公司業已被處以最高逾期罰鍰且仍然未能完成申報時，註冊處得將其除名，此將重大影響公司營運與帳戶操作，台商需更嚴謹看待此次最新申報規定。

對投資BVI公司的營利事業和個人來說，今年度除將提交BVI公司財務報表進行台灣CFC法令稅務申報以及BVI地區年度申報，同時也須遵循自2019年已實施的經濟實質法案，應填妥規定的財務資訊（例如相關業務的總收入、收入類型及支出等）以完成經濟實質申報，事後BVI主管機關也可能進行抽查，並要求提示相關財務報表佐證。若BVI公司未向國際稅務局修改經濟實質財務期間者，則該財務期間為每年6月30日至隔年6月29日，申報期限為財務期間結束後六個月內。

廖家琪指出，考量因應各項申報作業皆須提供BVI公司的財務報表，若經濟實質財務期間未修改為曆年制，公司需額外編制6月29日之財務資訊將徒增困擾，建議盡快提出將原經濟實質財務期間修改為曆年制，即與台灣CFC稅務申報年度及BVI公司財務年度相同，以降低遵循成本及簡化申報作業。