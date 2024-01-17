「台灣大」西門町旗艦門市改裝！合併後首發：超猛科技體驗來了

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台灣大哥大重新改裝西門町旗艦門市，外觀以靜謐黑色為基底，融合科技感LED光條，結合台灣大彩球Logo視覺，勾勒出繽紛視覺牆，展現年輕與活力；門市引進多元科技應用，包含「OP響樂生活」、MyMoji手機自拍建模專區，民眾透過手機，1分鐘快速建置個人3D數位分身，還可感受VR沉浸式遊戲，以及影音體驗；設置CITY CAFÉ無人咖啡機，提供寬敞舒適體驗空間。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，台灣大在「超5G」策略下，鏈結集團綜效，運用綿密通路、千萬用戶等電信天賦，融入永續概念，結合顧問型銷售模式，打造最懂消費者的次世代智慧減碳門市。台灣大去年起，陸續於門市導入數位看板、雲端輪播系統、電子價格牌，落實無紙化，本次結合通路力量，myfone門市啟動循環袋回收計畫，號召全台更多民眾加入減碳行列。

此外，台灣大傾聽多元族群聲音，打造特色門市，繼去年改裝台北威秀直營門市，鎖定科技玩家，打造「OP旗艦專區」，提供劇院級影音、電競設備體驗；本次重新改裝西門町旗艦門市，因應西門商圈特性，注入潮流元素，不論年輕消費者或國外旅客，在寬敞舒適休憩空間，體驗科技帶來美好。

林東閔進一步指出，台灣大發展次世代智慧減碳門市，從消費者需求面向切入，擴大永續實踐範圍，呼應Tech for good「科技向善」新浪潮，提供合適的科技方案，改善與促進在地生活，同時也以科技、技術、軟實力「三重基線」，兼顧消費者體驗、環境與社會責任。

台灣大本次改裝的西門町旗艦門市，為全台唯一提供MyMoji手機自拍建模體驗區的門市，用戶使用MyMoji APP自拍頸部以上範圍(露出五官及頭部輪廓)，1分鐘即可建立自己的3D數位分身，除了可微調臉部 (臉頰寬度、顴骨高度)，還可更換模型衣服，每天有5個免費製作額度供用戶使用。3D數位分身產出後，同樣可搭配AR拍照／錄影功能，以及製作獨一無二的LINE／Gif貼圖或與名人同框，用戶也可在個人手機下載MyMoji APP，免費建立3D分身。