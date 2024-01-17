徵「會計小姐」被罰30萬元 縣府請勞動部解釋「小姐」定義

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雲林縣沿海鄉鎮1家工程行誠徵會計，老闆娘代丈夫在臉書社群徵人寫會計「小姐」，遭截圖檢舉違反性工法，面臨被罰30萬元。雲林縣府勞動暨青年發展事務處指出，雲林縣還有很多小商店不知徵才不能提及性別，包括尊稱如小姐、阿嫂、先生、代名詞「妳」等，本案因「小姐」二字面臨30萬元起跳罰款有違比例原則，行文勞動部請求解釋「小姐」二字在性別上如何定義。

該工程先前在諸多網路求職網站徵求會計，大型徵才公司熟悉法令，為避免違反「性別工作平等法」（簡稱性工法），僅提及誠徵會計一名；因遲無人應徵，老闆娘以個人帳號在臉書社團徵求「會計小姐」一名，結果遭截圖檢舉有就業性別歧視之嫌。

依據性別工作平等法第38-1條規定，雇主違反第7條規定者，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，本案面臨開罰30萬元。

雲林縣府勞青處長張世忠表示，雇主因工作環境考量而有特殊徵才需求，只能依「能力」為判斷，不能在求職廣告上限定限定性別，例如不應指定徵求「男看護工」或「女看護」，只能說能力不合適。

但他也表示，有些店家徵人會避免限男性或女性以免被罰，本案使用尊稱「小姐」被認定性別歧視，但近年跨性別者愈來愈多，例如生理男心理女、生理女心理男等，尊稱是否代表性別？又如何定義？例如有人曾問他科技部長唐鳳究竟應該尊稱小姐或先生？因此請示勞動部解釋尊稱是否代表性別。

張世忠說，中央對性工法的政策宣導不足，許多小店家或個人仍循傳統方式找人，在資訊、知識不足之下，很容易踩到性別歧視紅線，例如「洗碗阿嫂」、「捆工阿伯」，裁罰金額從30萬元起跳有違比例原則，即使依照行政罰法考量情節輕重，本案也須開罰10萬元。

張世忠表示，雲林縣每年約接獲2至3件投訴徵才訊息違反性別歧視，呼籲公司行號或雇主徵才切記勿踩到「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型」等徵才紅線。