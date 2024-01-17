百貨協會理事長徐雪芳：2023年全台百貨業績超越4,000億元規模創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

百貨零售企業協會（以下簡稱百協）17日舉辦會員大會頒發111年度零售創新卓越獎及優良從業人員；百協理事長、遠百 (2903) 總經理徐雪芳表示，2023年百貨業疫後復甦，全台營業額規模超越4000億元創新高，預期今年續創新高。

百協111年度零售創新卓越獎及優良從業人員計有12位百貨從業人員獲獎，其中包括遠東巨城彭衍聖、漢神百貨黃展鴻榮獲年度楷模，優良從業人員則包括遠東SOGO百貨、台北101購物中心、統領百貨、新光三越、遠東巨城、遠百與漢神百貨等相關從業人員獲得殊榮。

徐雪芳致詞強調，2023年百貨業績在疫情後復甦，景氣、買氣都相當熱絡，整體市場營業額已突破4000億元的規模，成長100多億元，創歷史新高；而服務和創新是現代百貨業的核心，鼓勵業界突破框架勇於創新，帶動新的競爭力。

遠百去年全台據點營業額提前達陣600億元，來到628億元創下新高，今年有望繼續成長，力拚連3年創高。

以評審團主席身分出席的商業發展策略研究所長朱浩表示，去年百貨業迎來疫情後的報復性消費潮，買氣相當強勁，但疫情後其實也出現潛藏零售消費隱憂。他舉例，去年暑假7、8月時，尤其是非都會百貨商圈人潮大降四成，主因來自國人出國潮所致，今年農曆年假期雖只有七天，百貨業很重視今年農曆假期銷售情形，期許百貨業者要更精準行銷。