禮讓行人反遭科技執法？ 花蓮車站人車動線擬重新規劃

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花蓮火車站前第一車道僅開放載送離站乘客，車輛即停即離，但發現有車輛違停或攬客，警方預計建置自動辨識違規停車設備，停車超過3分鐘就舉發，不過因車道中央設置人行穿越道，車主為禮讓行人，易導致車輛回堵，恐引起執法爭議，縣警局今邀集各相關單位會勘，待標誌標線重新規劃確定後，才會開始執法。

花蓮火車站為全台第4座特等站，平日上萬人次進出，連假期間人數翻倍，以去年國慶連假時間統計，5天疏運量超過12萬人，站前廣場及車道壅塞。警方利用自動辨識違規停車設備，停車超過3分鐘或計程車違規攬客便會舉發，原本預計農曆春節前啟用，但今天重新會勘車站站前動線，執法時間會延後。

花蓮縣警局交通隊業務組長王弘琦說，接獲不少反應，因站前第一車道行人穿越線配置在車道中段，在旅客行走時，車輛停等容易回堵，甚至回堵到其他車道，若因此停車等候逾時，遭拍照執法，恐引起爭議，因此研議將行穿線往南移至出站口附近，方便旅客通行，也減少塞車。

由於站前牽涉許多主管機關，後續行穿線畫設與否，待台鐵公司工務單位、花蓮縣政府建設處與花蓮市公所共同討論，再研議辦理並滾動性檢討。

王弘琦也強調，「執法講求明確性」車站前抓紅線違停的科技執法，會等所有標誌標線確定或畫設後，才會開始執法，現在先充分讓民眾知悉後再啟動，可能會延至春節過後。目前車站前有警方值班，只要車輛臨停超過3分鐘，就會勸離、告發，避免塞車。

另外，連假期間車站前常有大量車流，若沒有適當停車空間，需要順行繞一大圈至國聯一路停等紅燈再繞進車站，耗費許多時間也易造成馬路塞車。警局研議是否開放站前第六車道讓用路人迴轉，經過縣府的考量，擔心開放迴轉道，容易與進站的車輛發生碰撞，目前暫時不開放。