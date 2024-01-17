左營機20單元二公辦都更重招商 提高共負比、降捐贈容積

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在高雄左營「機20」單元一公辦都更去年脫標、簽約之後，流標一次的「機20」單元二公辦都更，重啟招商，為了吸引民間投資，將「共同負擔比例」底價，從原先的68.77％提高至69.95％，同時，也將捐贈公益設施面積容積獎勵，從原有30％調降至15％，以降低開發者負擔，讓此一招商案更具市場競爭力，單元二公辦都更的預計投資金額約57.26億元。

「左營機20單元二公辦都更開發案招商」案，2023年12月27日第二次公告招商，2024年4月24日截止收件，該案17日下午舉行招商說明會，高雄副市長林欽榮表示，單元二公辦都更此次招商條件更優化了，除了調高共同負擔比例底價1.18％，從原先的68.77％，提高至69.95％之外，並以每坪22.2萬元計算營建成本，更貼近市場需求與期待，同時，也將捐贈公益設施面積容積獎勵，從原有30％調降至15％，有效降低開發者負擔，讓單元二更具市場競爭力，吸引看好高雄的開發商，及早卡位高雄。

他說，高雄市產業聚落地圖，除有南高雄的亞灣2.0智慧科技創新園區，落腳北高雄的半導體產業S廊帶，已有台積電於高雄楠梓產業園區設廠，導入的2奈米製程，預計在2025年量產；不僅產業進駐高雄，高市府也已經與國立陽明交大與清華大學，簽署合作意向書，且已啟動高雄分部設置計畫，未來將招收半導體及AI產業碩博士生，讓科技產學研發真正在地深耕，科技人才將陸續移居進駐高雄，帶動周邊地區住宅需求，「機20」就是最佳區位。

「機20」位於大中二路與民族一路交叉口，此次招商標的單元二，位於基地南側，面積約7,077平方公尺（約2,117.5坪），基地鄰近半導體產業S廊帶，車程10分鐘即可達台積電廠區，且緊鄰國道10號、省道台1線；步行5分鐘可達榮總醫療園區、國中小及高中，距左營高鐵站也僅有10分鐘車程，擁有絕佳交通區位，同時具備求學、就醫機能的完善生活圈。

高雄都發局表示，高市府釋出市區精華土地，實施公辦都更，徵求優質開發商共同建設高雄，在機20單元二，規劃日照機構、社區型日照機構及123戶社會住宅等公益設施，並以獨棟集中配置，保持土地獨立分割，同時配合都市計畫規定，與單元一集中留設大型開放空間設置，希望透過公有地開發，強化社會福利保障，真正嘉惠地方民眾。