日盛台駿宣布投資設立泰國租賃事業 拓展東協市場

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日盛台駿國際租賃（6958）董事會17日通過投資成立泰國租賃事業，正式進軍東南亞國協市場，海外事業發展再啟新局。

日盛台駿表示，為掌握區域投資趨勢、拓展海外事業版圖，提升集團營收來源，鎖定東協市場作為發展方向。經多面向評估，看好泰國經濟發展穩定、商業與投資環境開放，疫情後觀光業復甦帶動經濟成長動能，選定泰國作為第一站，正式進軍東協租賃市場，未來將以車輛分期與設備融資作為業務發展主軸，開拓新市場商機。

日盛台駿指出，泰國地理位置優越，物流運輸蓬勃發展，加上新冠疫情後泰國觀光客回流，帶動大巴車輛需求成長，有利發展車輛分期事業。同時，泰國政府積極推動東部經濟走廊（EEC），吸引全球投資，形成AI伺服器、PCB產業聚落效應，亦積極推動電動車產業，吸引外資車廠投資，進而帶動生產設備租賃需求，中小企業資金需求旺盛。近年來，台商赴泰國的投資大幅增加，使台灣成為泰國第四大外國投資來源，為日盛台駿進軍泰國租賃市場提供良好契機。

日盛台駿集團深耕租賃市場已逾40年，以車輛分期、設備融資租賃、企業長期租車、企業融資及應收帳款受讓為核心業務，除持續深化核心業務之經營，同時亦跨入綠能投資及機車分期業務，目前資產規模在台灣租賃業中名列前茅。日盛台駿表示，此次投資成立泰國租賃事業，不僅代表日盛台駿布建區域版圖展開新頁，更是開啟東協市場的重要里程碑。日盛台駿未來也將持續評估其他國家與地區投資，強化國際布局。