金融時報：中國要求機構投資者不要拋售股票

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中國股市表現不振，英國金融時報報導，在放鬆對一些規模較小的共同基金和券商的限制後，中國監管機構再次面臨穩定股價的壓力，近日已重新要求部分機構投資者不要出售股票。

金融時報（Financial Times）16日報導，自2023年10月以來，中國的市場監管機構一直在向一些投資者提供窗口指導（window guidance）（私下口頭指示），以防止他們成為股票的拋售者。

有交易員指，拋售限制一度刺激滬深300指數反彈，但2024年中方對規模較小的共同基金和經紀商的禁售限制放鬆後，中國股市又上漲乏力。

報導引述3家不同投資機構的知情人士稱，北京現在已對重新實施此類限制。

上海一家證券公司的董事表示，該公司的自營交易部門最近被告知要避免再次進行拋售，但他表示，這種窗口指導雖讓賣壓延後，不可能永遠延後下去，最終市場情緒會決定股市漲跌。

花旗集團亞洲交易策略主管阿帕拜（Mohammed Apabhai） 表示，這種類型的股市干預措施並無法真正發揮作用，雖然這可能會緩解一些賣壓，但中國市場在很大程度上是由基本面和對企業的觀察所驅動。

中國金融監管機構面臨高層的壓力，要求其處理股市沈重賣壓，這導致滬深300指數在過去一年下跌19%。即使當局祭出降低手續費和中央政府投資基金購買銀行股票等重振需求的措施也未能恢復投資者信心，因此中國證監會以及上海和深圳證券交易所轉而發布所謂的窗口指引。

受訪的交易員和投資經理人稱，當局1月初以個案批准放鬆對一些規模較小的共同基金和經紀商限制以應付贖回潮，不過，這些基金正面臨越來越多客戶贖回的情況。

金融時報2023年11月曾報導，2022年底中國宣布放棄疫情防控清零政策，鬆綁疫情管控，全球投資者一度在2023年經濟將反彈的預期心理下，1月開始加速購買中國股票，但之後由於對房地產行業流動性危機的擔憂日益加劇以及令人失望的成長數據，外國資金反轉加大拋售持股部位。

報導指出，2023年前7月進入中國股市的外國資金中，超過75%已退場，估全球投資者拋售了價值約250億美元的中國股票。