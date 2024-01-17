農曆春節送禮最大檔 七成選擇直接送「這個」

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百貨零售通路針對春節檔期推出一系列送禮手冊，線上線下同步促銷；根據東方線上E-ICP數據顯示，「農曆春節」是一年當中最多消費者約67.8％送禮慶祝的節日，且春節送禮金額連年增長，並未因疫情而消退；約七成消費者選擇直接送紅包，禮品類則以食品乾貨為採購大宗。

東方線上總監王昱中表示，春節仍是最多消費者送禮表心意的節日，消費行為比起疫情期間，有增無減。然而節慶送禮商機世代不同，無論創新與經典都是商機。30世代與40世代是「隨時表心意」的主要消費族群，在各個節慶送禮的比例都較整體為高；50世代消費者春節更偏好「送吃」，無論乾貨、零食、糕點等美食，都是消費者下單項目。

東方線上調查，一年送禮節日當中，「農曆春節」是送禮大檔，其次為「生日」、「母親節」與「父親節」。若以年齡層來看，年輕世代以與「我」相關的節日最有感，包含生日、母親節和父親節；30-49歲則最愛送禮，參與各個節慶；50-64歲的送禮時機很規律，依舊跟著傳統三節。

禮品消費金額也呈現連年增長，2023年春節平均送禮金額已經達到新台幣5,347元，與2020年的平均金額相比，提高851元。而送禮金額超過五千元以上的消費者，人數也逐年增加，2023年來到45.8％，與2020年相較提高17％，顯見春節送禮經濟並未因過去3年疫情而消退，社交需求展現在消費行動中。

至於送禮需求，有74.3％消費者仍偏好贈送「金錢／紅包」，其次則是「休閒零食」、「南北貨」與「水果」，其中50歲以上的中壯世代，過節概念仍偏好各種類型的飲食採購，而今年農曆春節假期最後一天正逢2月14日西洋情人節，調查顯示男性消費者為贈禮主力有67％，平均贈禮金額為3,662元，無論人數比例或消費金額，都遠高於女性，且男性較多贈送「鮮花」與「保養品／化妝品／香水」，女性則偏好「衣服／飾品」、「鞋子」。