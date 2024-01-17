《半導體》智原出手併IP公司 法人比讚、看好營運逐年增

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【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)砸下美金2000萬、折合新台幣約6.22億元，併購IP公司Aragio Solution，透過該整併，預計可以讓智原在介面IP領域布局更趨完整，也可以打開智原除了聯電及三星以外其他代工廠生意。法人看好，智原此次併購與先前法說會願景相符，未來將朝向多元代工廠服務，看好智原2024年、2025年營運持續成長。

Aragio Solution主要IP產品包括有一般IO、HUGH SPEED IO、ESD保護及記憶體介面IP，IP主要又建置於台積電(2330)及格羅方德等晶圓代工廠，與智原主要的代工夥伴有所區別，且智原先前就喊話積極跨足先進製程，預計在併購ARAGIO SOLUTION後，會加速此一進程，對公司營運正面加分。

法人表示，雖然此併購短線能夠直接貢獻智原的程度有限，但可以打開智原除了聯電及三星以外其他代工廠的生意，且初期以IP(DIS部門)切入，未來將有望逐步跨足的量產部分。

整體來說，智原此次併購與先前法說會說的願景符合，未來將朝向多元代工廠服務，以開拓非主晶片的IC設計服務。法人預估，智原2023年、2024年EPS分別為6.56元及11.74元。