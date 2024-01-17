馬克宏擬2月訪基輔和軍援 稱歐洲「最大風險」仍是烏克蘭

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法國總統馬克宏16日呼籲建造「更強大」的歐洲，並表示歐洲面臨的「最大的風險」仍然是烏克蘭危機。另外，馬克宏17日宣布將向烏克蘭提供新武器，並表示他計畫在2月訪問基輔期間，就提供武器一事達成一致。

馬克宏16日晚在總統府舉行的大型記者會中闡述自己的施政方向。 他說，法國和歐洲要加強自身建設，反對陣營對抗，拒絕對外依附。美國是歐洲的盟友，「但歐洲不願依附它」。

馬克宏說，目前「最大的風險」仍然是烏克蘭危機，因為關係到「歐洲自身安全」以及「我們所定義的國際秩序規則」能否得到維護。他還提到，他計畫今年2月訪問烏克蘭。

提到美國大選時，馬克宏說，無論選舉結果如何，他都會依照國家利益行事。 他認為，美國這個「民主政體正在經歷危機」。至於紅海局勢，他則表示，法國沒有參與對葉門叛軍「青年運動」的打擊，因為法國尋求避免情況被「激化」。

另據《俄衛網》，馬克宏17日宣布將向烏克蘭提供新武器，並表示他計畫在2月訪問基輔期間，就提供武器一事達成一致。

馬克宏稱，「我計畫在2月訪問烏克蘭，並就武器交付和我們正在敲定的協議達成一致。在愛麗舍宮舉行的新聞發布會上，我將宣布這些文本的最終定稿工作，我所說的武器交付也將開始。」

馬克宏指出，巴黎正準備向基輔當局交付40枚新型「Scalp」遠程飛彈和數百枚炸彈及「凱撒」自走炮。他說，「一旦宣布便實時開始交付」，並承諾只要有必要，將繼續支持基輔，包括訓練烏克蘭士兵。

此外，馬克宏還指出，巴黎與基輔之間的安全保障協議已進入最後階段，他承諾將在未來幾周內敲定該協議。