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國土署人行環境考評 新北養工處奪冠

  • 中時即時 呂健豪
新北市政府養工處獲得道路養護管理暨人行環境無障礙考評總成績優等，工務局副局長馮兆麟（右）代表上台接受政務次長花敬群（左）頒獎表揚。（新北市工務局提供／呂健豪新北傳真）
新北市政府養工處獲得道路養護管理暨人行環境無障礙考評總成績優等，工務局副局長馮兆麟（右）代表上台接受政務次長花敬群（左）頒獎表揚。（新北市工務局提供／呂健豪新北傳真）

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由內政部國土管理署舉辦的「2023年度各縣市道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，今（17）日舉辦頒獎典禮，新北市養工處在全國各縣市府當中，總成績獲得優等，人行環境考評項目更拿下第1名，工務局副局長馮兆麟率團出席，代表市府接受表揚。

新北市養工處自2011年開始，配合國土署前身的營建署推動人本環境改善計畫、2014年起進行無障礙斜坡設施改善及2019年推動通學廊道安全改善計畫，結合學校特色元素客製化校園圍牆，將昔日老舊水泥磚牆賦予新生命，預計在2026年累計達成80所通學廊到改善。

馮兆麟表示，早期道路整體設計規畫，多以車輛使用者為主體考量，人行道上則常因機車違規、私人物品占用，或是變電箱位置而影響人行道淨寬不足，缺乏以人為本的通行環境概念，影響用路行人通行權益與安全。

養工處補充，自2020年起規畫「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，針對人行道通行動線上淨寬不足90公分之障礙物，必須透過各相關單位之整合協調進行改善，到去年為止已改善632件，今年預計再完成100件。

除了障礙物排除，為了因應全球暖化，養工處也將綠色生態網建置於人行道上，利用綠帶下盲溝將雨水引入花園井下滲土壤，縮短雨水在人行道溢流時間，不僅減少人行道上積水情形，更讓城市二氧化碳減量，在2020年至2023年期間，共計獲得8件「公共工程金質獎」及11件新北市公共工程優質獎。

工務局長祝惠美強調，新北市為提升人行道通行舒適、安全及便利性，隨著環境變遷人行道規劃與時精進，例如路燈基座下地、整磚對縫等，在人本環境改善規劃上，除了例行性人行道改善專案及通學廊道等工程持續辦理外，並將捷運站周圍人行道及路口結合無障礙共融與全齡需求，再造友善城市。

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