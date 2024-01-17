農曆春節將近 海科館邀大師揮毫贈春聯

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農曆春節將至，國立海洋科技博物館將於20日、21日兩天，邀請書法名家到海科館館內現場揮毫，提供民眾免費索取春聯。另外，民眾在現場打卡，還可獲贈限量精美小禮。

海科館表示，時序進入臘月，家家戶戶開始除舊佈新整修門面，海科館特別邀請臺灣至聖文化藝術學會的書法老師們蒞館揮毫。在1月20日請到了薛佰銘、江華玲、樊修志等3位老師，21日則有陳麗雪、黃振庭、洪瑞坤老師，為現場的民眾寫下春聯。

海科館說，每位老師的書法各有特色，書寫內容包含對聯和單張吉祥字斗方，更有龍年的創意年畫等，民眾只要憑主題館門票入館即可索取喜歡的春聯，提前感受龍年的到來，並祈求新的一年風調雨順、國泰民安。

海科館館長陳素芬表示，海科館自去年開始舉辦贈春聯活動，讓民眾免費索取，這項配合節慶展開的迎新春招好運，獲得民眾好評；今年歲次甲辰屬龍，為十二生肖中吉祥福氣的象徵，海科館再度邀約書法大師以生肖年發想設計創意年畫及春聯，也在傳統書法中融入美學創作元素，別出心裁的設計除呈現節慶氣氛，也讓春聯更貼近現代人對書法美學的期待。

海科館強調，除了可以欣賞大師揮毫英姿與免費索取春聯外，民眾於海科館現場打卡另會贈送限量精美小禮，歡迎大家把握機會踴躍參與。