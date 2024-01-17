大選甫落幕 賴清德火速做這二件事獲好評

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨今天在總統大選過後舉行首次中常會，民進黨發言人張志豪轉述主席賴清德談話表示，由於當選總統，自即日起離開新潮流政治次級團體，以利更客觀推動國政。他同時宣布，針對1億6千萬的政黨補助款，除1／3依例繳回黨中央外，另一個1／3照顧創黨及建黨黨員，並給年輕民進黨黨工，作為出國或國內進修使用獎勵金、獎學金，最後剩1／3秉持他過去選舉做法捐助公益及公共使用，亦即全數捐出。

賴清德在中常會作出二項重大宣示，一是自即時起退出新潮流派系運作。他表示，因為當選總統，自即日起離開新潮流政治次級團體，因為民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以我自即日起離開新潮流。

新潮流辦公室今天中午也提前發出聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後，一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任；在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

對於賴清德是否主動退出新潮流，前立委段宜康受訪時補充說明，這是選前大家就開始談的，沒有誰主動不主動的問題，他認為賴清德擔任總統，不再是新潮流成員，對國家也比較好。

第二項重大宣示是，賴清德這次所得到的選舉補助款，每一票有30元，第一個按照中央黨部的要求，1／3繳回中央黨部；另一個1／3，我會捐給中央黨部做兩個用途，第一個用途會針對創黨及建黨黨員的生活照顧，第二部分使用用途，是給年輕的民進黨黨工，做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金，這部分後續由黨中央規劃；第三個1／3會捐助公益及公共使用，秉持以往，過去從國代、立委、市長的選舉補助款都是這樣。

此外， 賴清德並利用今天的機會，感謝中央黨部秘書長許立明率領的黨部同仁、地方黨部主委和同仁。在這場選舉當中戮力同心、全力投入，也克服種種困難，每一項選舉的事務都辦到最好，是這次勝選關鍵之一，他特別利用中常會感謝全體同仁。

另外，賴清德也特別感謝許立明，一年多前願意北上相助來擔任秘書長。在這個過程當中，中央黨部解決各種問題，這期間都是秘書長帶領大家，發揮領導統御的力量，克服種種險阻。許立明現在也完成階段性任務和工作，也很不捨的要履行承諾，讓他暫時回歸山林，讓他休息一下，但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場。

同時，他也要謝謝柯建銘總召所率領的立法委員，不管是有投入這場選舉或是不分區的立委，但是大家也都發揮最大的戰力，協助全體候選人爭取最好的成績。

對於賴清德在選後立即宣示的這二件事，綠營黨內人士都認為是明智之舉，可以更超然領導國家，且可擺脫派系鬥爭泥淖。選前對於賴清德所屬的新潮流派系一直是在野政治攻防的對象，尤其民眾黨的柯文哲一直鎖定新潮流為攻擊對象。