不只工會阻力！台積電美國廠進度落後 揭2大關鍵考驗

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【中時新聞網 邱怡萱】台積電美國亞利桑那州廠將從2024年遞延至2025年量產，美國建廠進度落後原因眾說紛紜，根據《DigiTimes》分析，美國工會阻力只是其中問題之一，另外還包括成本大增，以及當地政府監管單位欠缺晶圓廠建置審核等相關經驗有關。

台積電先前因為當地缺乏經驗豐富之技術勞動專才，考慮從台灣派遣團隊支援，一度引發亞利桑那州工會不滿，後雙方已達成合作協議，初步來看最壞情況已過，但台積電董事長劉德音2023年12月中突然宣布退休，讓美國廠增添更多變數。

《DigiTimes》報導，半導體供應鏈透露，台積電美國廠延後量產早在預期之中，除了工會爭議，2020~2022年疫情高峰導致海運塞港，成本飆升與設備材料運送延誤，雖然美國國內也有替代，但原物料成本相當驚人，如果改從波特蘭、芝加哥等地下單、運送到廠區，至少是台灣的3、5倍時間以上。

其次是當地政府監管單位完全沒有晶圓廠建置審核等相關經驗，美國大廠英特爾在錢德勒建廠，台積電則落腳鳳凰城北部，雖然差距不遠，但負責晶圓廠建置的政府相關單位完全不同。《DigiTimes》提到，鳳凰城過往只有一般房地產業務，當地政府單位完全不了解大型且先進的半導體晶圓廠。

前外資首席分析師、科克蘭資本董事長楊應超先前在《今天誰來沛》節目中表示，台積電最大的問題是員工水土不服，台積電把鳳凰城當成新竹工業園區，但鳳凰城的員工是要講道理，不是隨傳隨到，而且加班文化也讓美國人不習慣。