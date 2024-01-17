亞洲地緣政治衝突升溫引發殺盤 大中華、韓股慘烈 外資竄逃

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「世界經濟論壇」（WEF）16日起在瑞士達沃斯舉行為期三天會議，但期間正逢全球地緣政治風險加劇，包括俄烏戰爭未歇，近期的以哈衝突釀成紅海運輸危機，以及近日的朝鮮半島問題，台海緊張局勢升溫等，令全球市場陷入動盪。17日亞股延續上日受挫走勢，在區域形勢動盪難測下，外資竄逃，陸港股市一路低迷，尾盤殺勢慘烈。

綜合外媒報導，17日亞洲股市普跌，外資先殺為敬，日股僅跌0.47％至35,477點，算是庸中佼佼。

其餘市場方面，朝鮮半島風雲再起，北韓領導人金正恩15日呼籲憲法應該修改，確保將韓國列為「頭號敵人」；韓國總統尹錫悅隨後強硬回應，若北韓一再挑釁，韓國絕對會加倍奉還。韓股17日收報2,435.9點，大跌64.69點，跌幅2.47％

台灣總統大選13日落幕後台海緊張局勢升溫，台股17日延續上日跌勢，收跌17,169.79點，下挫185.08點，跌幅1.07％。

表現最慘烈的是陸港股市，加上大陸政府17日上午公布的2023年第四季及全年經濟數據表現欠佳，尤其消費、房市疲軟令經濟復甦蒙上陰影，股指全日低迷，尾盤更遭逢重殺。

上證綜指17日收報2,833.62點，大跌60.37點，跌2.09％。深證成指報8,759.76點，跌232.31點，跌幅2.58％。創業板指收報1,699.62點，跌52.61點，跌幅3.00％。滬指創下2020年6月以來新低，創業板指創下2019年12月以來新低。

總體來看，陸股17日呈現個股普跌態勢，超過5,000檔個股下跌，滬深兩市成交縮量，17日成交額僅人民幣（下同）6,376億元。以買賣成交額口徑計算，代表外資動態的北向資金17日淨賣出131億元，創下2022年10月24日以來新高。

但17日最悲情的當屬港股，截至下午3時，香港恒生指數報15,197.28點，重跌668.64點，跌幅4.21％。恒生科指數跌幅擴大至5％，恒生國企指數跌幅擴大至4％，為2022年11月以來最大跌幅。網科股與新能源汽車股殺聲震天，蔚來、小鵬汽車均跌逾10％，阿里健康跌超6％，京東健康跌超5％。