虎科大海外校友會於越南成立 新南向人才培育卓然有成

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國立虎尾科技大學推動新南向人才培育十年有成，於2023年底在越南成立海外校友會，由校長張信良及校友總會理事長王政榮親自前往授旗、授證，近百名校友出席慶祝大會，並有一對校友新人宣布喜訊，場面歡樂溫馨。虎科大並與校友企業－越南第一大化妝品代理銷售商「Thuy Dung International Cosmetic.,JSC」(TD Group)簽署合作備忘錄，交流產學合作與產業實習，成果豐碩。

虎科大在張信良校長擔任教務長任內推動南向招生工作，初期以招收研究生為主，以此提升技職研究人力，拓展校內國際視野與國際產學合作。98學年度首屆外籍學生來台，多來自越南一流的國立大學。虎科大此行並與校友企業越南第一大化妝品代理銷售商「Thuy Dung International Cosmetic.,JSC」(TD Group)簽署合作備忘錄。值得一提的是，TD Group執行長武玉添，為虎科大首屆的外籍生，同時也是校長張信良的指導學生，留學返國創業有成，員工人數逾700人。

虎科大目前已有超過200名越南校友，畢業後與學校互動密切，虎科大校友總會於去年11月召開理監事聯席會議，決議以越南作為海外校友會的第一站，並推舉機械與機電工程所校友段克協擔任海外校友會首任會長，機械與機電工程博士校友張文順、經營管理研究所校友阮氏香梅擔任副會長、武玉添為總顧問。

虎科大校長張信良表示，虎科大在這次的海外校友會成立大會，欣見越南校友返國進入職場，都有很好的發揮，能夠持續讓虎科大這一個品牌名揚海外。他也期待未來企業人才能夠看見虎科大，選擇虎科攻讀碩博士以精進專業能力，達成雙向人才培育與提升產業競爭力的良善循環。也期待虎科大的學弟妹深化國際思維，能看見海外校友會的量能，走出台灣，參與國際產業與學術交流。

虎科大校長張信良(左四)率校內主管拜訪越南品質標準檢驗總局，由該局國際事務處高級專員Vu Thi Thu Phuong女士(左五)接待。圖／虎科大提供

虎科大也在海外校友會首任會長段克協與副會長張文順的穿梭下，拜訪了越南姊妹校胡志明市科技教育大學、河內水利大學以及河內理工大學。會議中胡志明科大校長Le Hieu Giang、河內水利大學校長Trinh Minh Thu特別針對台越科技人才教育進行意見交換，並與本校議定雙方跨國修讀申請碩士1+1或學碩士3+1+1雙聯學位計畫，及台越學生海外實習機構媒合等具體合作規劃。

張信良校長表示，因應台灣企業新南向拓展需求，此行也對接越南科技部品質標準檢驗總局（STAMEQ），針對虎科大今年將開設的產業碩士「綠色智慧製造專班」進行交流，專班預計招收15名國際生，並與企業合作，提供國際生寒暑假實習機會與修業期間兩年30萬元的生活津貼。

張信良校長指出，專班領域多元包括智慧製造、精實生產、機器學習、巨量資料處理、綠能科技和永續發展等方面，培養智慧機械跨域人才，引領產業智能化創新，合作企業也能透過專班整合式培訓，建構完整的人力佈局，此專班為台灣產業留才外，也有助於東南亞青年人才返國後銜接職場。